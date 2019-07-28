蔡英文總統文28日在立委黃秀芬、彰化市長林世賢等陪同下到彰化市福成宮參拜。（吳敏菁攝）

蔡英文28日到彰化公開批國民黨執政2015年經濟成長跌到谷底，成長率只剩0.8；並反問國民黨說要守護中華民國在台灣，難道不是要守護中華民國的民主、自由？為何香港人爭取自由、民主，從沒聽過國民黨或候選人支持，痛批國民黨「守護說」只是說說而已。

蔡英文在彰化公開演說表示，當總統很認真，3年拚下來，福利變好，也為拚經濟打下基礎，強調台灣經濟一直穩定成長，即時美中貿易大戰台灣還是成長、稅收加了，給全民減稅，一起享受國家經濟發展的成果，國際機構就預測，今年台灣經濟成長率是四小龍第一。

蔡英文說，現在國家基礎打好，內需工程也做好，出口競爭越來越強，國際出口也都打開來了，新南向政策向讓台灣和東南亞國家經濟貿易成長，台灣已經是重要出口者和資本經濟貿易的貢獻者，對經濟要有信心。

蔡英文說，投資環境便好，台商回流，一月至今已有4000億投資，創造2、3萬個工作機會，話鋒一轉批評國民黨說執政時經濟多好又多好，但2015年國民黨執政，經濟成長率只剩下0.8，2016年第一季還是負成長，接任總統第2季開始經濟就穩定成長了，後面經濟成長一直往上揚，因為基礎打得好、打得深，才能對年輕人加薪、提供育兒津貼，給予租屋補貼、辦理日照等等。

蔡英文說，過去幾年來中國對台灣文攻武嚇，「蔡英文有沒有退讓過，蔡英文不挑釁，蔡英文維持兩岸和平穩定，但是蔡英文對主權很堅定，對台灣主權一定牢牢守住

」，國民黨說要守護中華民國，守護中華民國在台灣，但要守護的難道不是台灣的主權和台灣的民主？

蔡英文隔空叫陣反問國民黨，香港人要爭取自由民主，從沒聽過國民黨或任何候選人支援香港的聲音，所以只是說說而已，「真正守護中華民國是蔡英文，香港爭取民主自由是誰支援，是誰真正做到大家很清楚」。

蔡英文28日在彰化行程都沒有接受媒體訪問，要離開芬園之際，媒體追問，吳敦義質疑經濟成長數據是吹噓，蔡英文沒有停下腳步，只是哈哈哈大笑幾聲就上車了。

(中時 )