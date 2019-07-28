綠委蔡適應證實，對私菸案國安局喊冤，認為該負責的是總統府侍衛室。總統府發言人丁允恭表示，此案沒有任何機關單位在逃避責任，無論是哪個單位，查到哪裡、辦到哪裡。府方尊重司法調查，任何放話無助釐清真相。

蔡適應透露，國安局認為，整個總統出訪行程中，國安局只派遣通訊官、並在出訪據點架設資通設備，其餘安全維護、人員管理全是由總統府侍衛室主導。

對此，丁允恭表示，依照特種勤務條例規定，特勤業務主管機關為國家安全局，由國安局統合指揮總統府侍衛室及各相關單位來執行特種勤務，國安局長為指揮官、侍衛長為兩位副指揮官之一。

他強調，所以，在第一時間，國安局長前局長彭勝竹與前侍衛長張捷，均辭職或自請處分來表達負責，這也說明了沒有任何機關單位在逃避責任。報導中所引述的說法並不正確。

丁允恭表示，無論總統府或國安局，都嚴肅面對此案，不迴避、不護短，無論是哪個單位、無論是誰，只要涉案情節確定，查到哪裡、辦到哪裡。

未來指揮統御體系若有任何需要檢討精進之處，他說，蔡總統已經請新任國安局長邱國正一周內就管理與紀律問題提出檢討。目前全案已進入司法程序，府方尊重司法調查，任何放話無助釐清真相。

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