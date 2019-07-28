繼喜樂島聯盟宣布成立政黨後，前總統陳水扁又傳出要籌組「一邊一國黨」，打算吸納無法把票投給民進黨的綠營支持者，現在又傳出前台南縣長蘇煥智也打算籌組新政黨，並加緊作業中，蘇煥智針對媒體詢問表示確實有此想法，最快8月就會成軍，不會缺席立委選戰，這也讓親綠人士憂心內部分裂的問題浮上檯面。

蘇煥智去年3月間指民進黨失去往日理想，宣布退黨後先以無黨籍身分投入台北市長選舉，後來又轉為回到故鄉台南參選台南市長，挾著曾任南縣長等的政治經歷，最後得票數卻在參選的6人中敬陪末座，令支持者頗感意外，當時蘇受訪時曾發表感言，未來將不再主動參與選舉事務。

落選後蘇沉潛數月時間，臉書上仍不時表達對政治議題的關心，對公共事務也屢屢發表見解，地方上又傳出他打算組黨的消息，蘇煥智晚間受媒體訪問時透露，「確實有這個想法！」

蘇煥智指出，去年參選就是看到農村凋零、人口老化、少子化等問題越來越嚴重，主政者又不能解決，才跳出來參選，但現在藍綠依然只會炒統獨，忽略基層弱勢者聲音，令人民感到非常失望。

蘇煥智說，他憂心台灣未來處境，才希望透過組黨方式，改善當前社會亟待解決的問題，希望能扭轉當前台灣難題，他表示目前已相關人士商討組黨作業，最快下月就會成立，也會在立委選舉推出人選，政黨名稱及人選、選區都有基本腹案，近日會更明朗。

(中時 )