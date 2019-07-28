228事件紀念基金會與促進轉型正義委員會共同主辦「台灣228八事件真相與轉型正義國際研討會」，國史館館長陳儀深在閉幕致詞時說，從去年九合一選舉就可看出台獨跟華獨在吵架，有些筆就純（Pure)的朋友甚至喊出不要投票。他認為，未來應該要先穩住本土政權，轉型正義才有辦法在既有基礎往前走。

陳儀深說，外界可能會有一些奇怪的理由要求國史館關門廢掉，甚至認為國史館都在官修國史，「難道國史館的出版品會納入學測指考的必考嗎？沒有吧。」國史館負責做總統文物跟檔案管理，但總統也會政黨輪替，怎麼這樣機關就是封建呢？呼籲大家不必鑽牛角尖。

陳儀深也說，雖然有些人認為國家不健全、不正常，但就他來看是個準國家，認為大家對轉型正義不必過於急躁，因為國家正走在正確道路上。

陳儀深說，台獨跟華獨如果吵架，從去年九合一大選就看得出來，有些很純粹（Pure）的朋友在喊，「不要投票了啦，組團出國了啦」，連合作都不一定贏了，還這樣分，這樣肯定「害了」。

現狀派跟台獨派如果沒有合作，選舉會輸，統派則是可大可小。他強調，蔡政府已設立轉型正義的各項立法，先穩住本土政權，在既有基礎上往前走會比較穩當，轉型正義才有辦法一步步實現。

此外，陳儀深也提及前總統陳水扁在2007年將中正紀念堂改名為「自由廣場」一事，起因是前一年有出版責任歸屬研究報告。

(中時 )