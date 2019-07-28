中職明星賽首創以明星對對抗中華隊戲碼，繼昨日兩隊精彩廝殺後以8平握手言和，今日明星隊再讓中華隊挫敗，以4比1拿下勝利，中華隊2天皆無法從「老中華隊」手中嚐到甜頭。

此戰雙方派出陳仕朋與萊福力先發，首局明星隊從胡金龍二壘安打開起攻勢，廖健富獲保送、彭政閔敲出明星賽追平聯盟紀錄的第19支安打，助明星隊攻佔滿壘，林智勝獲保送輕鬆擠回1分，接下來張志豪右外野安打帶有2分打點，首局明星隊就率先攻下3分領先。

在明星隊優秀投手輪番上陣下，中華隊前3局一安難求，直到第4局才由林泓育敲出全隊首安，不過仍無法攻下分數。第6局明星隊張志豪敲出個人明星賽首支三壘安打，許基宏補刀敲安再攻1分，6局結束明星隊以4比0領先。

8局上半陳禹勳上場投球時，還偷帶手機上投手丘拍照，隨後被主審發現沒收，不久臉書立刻發一張投手丘視角的照片。9局上半2人出局後，陳連宏教練特地讓彭政閔與陳江和上場守備，鎮守一、二壘，更換守備時王正棠還掏出手機和全隊自拍，除了外野手奔向內野合照，連敵隊打者林益全也加入，氣氛歡樂。

兩名老將上場守備後，中華隊反而展開攻勢，林益全敲安、詹子賢野手失誤上壘，林立在一、三壘有人時敲安攻下中華隊首分，可惜攻勢到此為止，由明星隊以4比1帶走勝利。單場MVP則由3支2、2分打點的張志豪拿下，繼2011年後生涯第2次奪得。

(中時電子報)