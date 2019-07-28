屏東萬丹鄉80年老店「阿基伯冰店」的芋頭牛奶冰，蜜芋頭淋上濃濃煉乳是店裡熱門冰品前3名。（潘建志攝）

屏東萬丹鄉80年老店「阿基伯冰店」的芋頭牛奶冰，蜜芋頭淋上濃濃煉乳是店裡熱門冰品前3名。（潘建志攝）

屏東萬丹鄉「阿基伯冰店」是80年老店，每到夏天小小店面總是高朋滿座。蜜芋頭是店裡最受歡迎也最重要產品之一，除了在燒冷冰中擔任重要角色外，蜜芋頭淋上濃濃煉乳，在芋頭牛奶冰裡更是主角，是店裡熱門冰品前3名。

老闆娘張淑慧是第3代，她說，阿公年輕時在萬丹菜市場賣熱湯圓湯，並擴展到賣冰品、粉圓、米苔目等，後來傳承給爸媽，10年前由她和先生接下店面。80年來店址雖換過幾次，但都在菜市場一帶，陪伴許多萬丹人一起成長。

店裡的剉冰不像其他冰店是呈鬆散圓錐狀，而是緊實的圓柱體冰磚，這樣冰融化比較慢，可讓顧客更悠閒吃冰。張淑慧對於配料的品質非常要求，身為店裡主打產品之一的芋頭更是不能馬虎，要求芋頭一定要黏性鬆度適中，口感夠Q。

為此她曾和先生跑遍各芋頭產地，不過因芋頭容易因天候及病蟲害影響品質，每批農產的品質不一定符合標準，讓她很傷腦筋。最後她找到屏東1名專門在台灣各處挖芋頭販售的業者，由他先過濾過產地品質後再購買，品質終於不致波動太大。

芋頭買回店裡後，會先放入冰庫維持品質，每天將需要的量取出，用傳統爐灶以柴火烹煮，加入二砂下去蜜，再以餘火慢煨3小時，這樣甜味才會入味，顏色也呈現漂亮的紫紅色，淋上煉乳或黑糖水，更顯甜蜜滋味。

店裡夏天每日蜜芋頭用量高達75台斤，假日甚至要用到100台斤以上，非常受歡迎。阿基伯冰店已成為萬丹知名店家，店內空間不大，顧客只能在路旁的桌椅上吃冰，常擠滿排隊人潮。

阿基伯冰店

地址：屏東縣萬丹鄉萬壽路2段185號

電話：08-777-6468

營業時間：早上10點至晚上8點半

公休日：無固定公休

售價：芋頭牛奶冰50元

(中時 )