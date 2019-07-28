屏東夜市大碗公冰店的冰便宜又大碗，CP值超高，紅豆芋頭牛奶冰可以有雙重享受，「芋頭控」還能另外單點蜜芋頭搭配。（潘建志攝）

屏東夜市大碗公冰店的冰便宜又大碗，CP值超高，紅豆芋頭牛奶冰可以有雙重享受，「芋頭控」還能另外單點蜜芋頭搭配。（潘建志攝）

屏東夜市大碗公冰店的冰便宜又大碗，CP值超高，紅豆芋頭牛奶冰可以有雙重享受，「芋頭控」還能另外單點蜜芋頭搭配。（潘建志攝）

屏東夜市大碗公冰店的冰品恰如店名，「俗擱大碗」CP值超高。為了讓顧客以單一價錢吃到更多配料，店裡冰品很多「雙搭」，像紅豆芋頭牛奶冰能同時享受雙重口味，「芋頭控」還能另外單點蜜芋頭搭配，吃完後非常有飽足感，可省下一餐。

大碗公冰店雖是加盟店，但冰品材料都是老闆黃俊榮親自挑選，而非向加盟主拿貨。黃俊榮是台東知本人，家裡有農地種植各式農作水果，包括芋頭、木瓜、香蕉、檸檬、芒果、百香果、火龍果等，店裡冰品的配料多從家裡宅配來，新鮮又無農藥。

黃俊榮大學時到屏東就學，自此愛上屏東，畢業後也留在屏東工作，落地深根。他曾做過多種行業，因家中有親戚加盟冰店做得不錯，7年前和太太討論後決定創業，在人潮眾多的屏東夜市開店。

黃俊榮說，他最愛屏東的一點就是東西便宜又大碗，CP值很高，他開店後決定走「俗擱大碗」路線。雖然如此，他挑選材料絕不馬虎，父母種植的水果外，也大多選購屏東在地優質的農產品。

雖是加盟店，但因加盟條件寬鬆，店裡可以自行挑選材料創作新冰品，黃俊榮常從客人的回饋反映調整菜單，除了像OREO綿綿冰等創意冰品外，「雙搭冰」因CP值高很受歡迎，例如芒果西瓜冰、百香果芒果冰等。

紅豆芋頭牛奶冰也是很受歡迎冰品，紅豆選用在地萬丹紅豆，芋頭則是家鄉種植的「山芋」，和一般吃到的「水芋」不同，口感更Q、黏性鬆度適中。芋頭在壓力鍋中蒸炊熟後，再以砂糖下去蜜便完成。蜜芋頭口味不會太甜，可單點一盤，熱呼呼的蜜芋頭香氣十足，口感更綿密，冷熱混搭可謂絕配，是芋頭控的天堂。

糖水則是以新竹寶山黑糖熬煮，黑糖比例高糖水更濃稠更香；剉冰不像其他店用「鑽石冰」，而是以未退冰的冰磚來剉，雖然較傷冰刀，但冰吃起來更綿密，口感更細，吃起來更過癮。

屏東夜市大碗公冰

地址：屏東市民權路18號

電話：08-733-8833

營業時間：平日中午1點至晚上11點，假日中午12點至晚上11點

公休日：周三

售價：紅豆芋頭牛奶冰55元，蜜芋頭20元

(中時 )