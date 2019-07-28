港媒：人鏈傳物資往西環作支援 20:112019/07/28 旺報 呂佳蓉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港網民發起的「全城追究上環開槍大遊行」，在晚間約7時，警方在西環德輔道西及干諾道西一帶施放多枚催淚彈，數百名防暴警察不斷推進，與示威者對峙多時，有示威者因此頭破血流。 據香港媒體報導，銅鑼灣的示威者則繼續在電車路排成兩行作物資傳送及護送，有人大喊：「落雨，開傘！」以免被拍攝，他們並將物資以人鏈方式送往西環方向作支援。 報導指出，稍早，有救護車在百德新街交界欲進入軒尼詩道，惟被示威者鐵馬阻擋。示威者隨即衝前拆陣，嘗試為救護車開路。救護車其後順便進入軒尼詩道。 (旺報 ) #示威 #物資 #救護車 #西環 #軒尼詩道 也許您會感興趣 推薦閱讀 國1民雄交流道女駕駛下車被撞 不治身亡 23:082019/07/24 社會 蘇澳救護車遭撞 病患不治3救護員傷 08:432019/07/25 社會 陸官媒：偉創力曾私扣華為7億物資一個月 17:352019/07/25 財經 私扣華為物資 偉創力恐遭陸開鍘 04:102019/07/26 財經要聞 執勤救護車被撞 1死3傷 04:102019/07/26 地方新聞 防暴警察清場推進 數百示威者退守至元朗站附近 20:512019/07/27 兩岸 防暴警攻入元朗站混戰噴胡椒水 示威者滅火器還擊 22:352019/07/27 兩岸 示威者已撤離元朗站 警方：不會公布參與人數 00:102019/07/28 兩岸 港機場老翁遭堵路辱罵 視頻瘋傳重傷示威形象 13:482019/07/28 兩岸 部分示威者往中聯辦前進 防暴警察佈防戒備 17:292019/07/28 兩岸 兩岸熱門新聞 陸以稀土威脅美？ 媒體鼓噪後真凶出現了 - 兩岸 港機場老翁遭堵路辱罵 視頻瘋傳重傷示威形象 - 兩岸 陸殲-31仿效美F-35 拚一魚三吃 - 日報 香港民陣示威者轉戰中聯辦 與防暴警察對峙 - 兩岸 - 中時 陸國務院明日舉行記者會 說明香港當前局勢 - 兩岸 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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