香港網民發起的「全城追究上環開槍大遊行」，在晚間約7時，警方在西環德輔道西及干諾道西一帶施放多枚催淚彈，數百名防暴警察不斷推進，與示威者對峙多時，有示威者因此頭破血流。

據香港媒體報導，銅鑼灣的示威者則繼續在電車路排成兩行作物資傳送及護送，有人大喊：「落雨，開傘！」以免被拍攝，他們並將物資以人鏈方式送往西環方向作支援。

報導指出，稍早，有救護車在百德新街交界欲進入軒尼詩道，惟被示威者鐵馬阻擋。示威者隨即衝前拆陣，嘗試為救護車開路。救護車其後順便進入軒尼詩道。

(旺報 )