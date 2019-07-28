副市長令狐榮達代表市長盧秀燕歡迎所有與會者造訪台中，並介紹台中市於長照方面的努力及生醫產業鏈優勢，期盼藉此促進更多國際交流合作。（陳世宗翻攝）

由東海大學與美國中佛州立大學主辦、台中市政府協辦的「2019設計及流程科學學會年會暨國際研討會(SDPS)」，28日於台灣大道市政大樓集會堂舉行開幕式，副市長令狐榮達代表市長盧秀燕歡迎所有與會者造訪台中，並介紹台中市於長照方面的努力及生醫產業鏈優勢，期盼藉此促進更多國際交流合作。

今日開幕式主題為「藉由人工智慧及自動化設計及應用改變世界」，市府衛生局長曾梓展介紹台中市生醫產業的發展與醫療及長照政策。包括市府經濟發展局長高禩翔、東海大學雲創學院長吳士駿、東海大學企管系友張光永、台中榮總副院長呂炳榮及SDPS資深董事Murat M. Tanik教授等人都出席共襄盛舉。

令狐榮達感謝主辦單位選擇台中市舉辦研討會，這個研討會是第2次在台灣舉行，且都在台中市舉辦，對於台中的醫療成就、學術研究及產業發展具有高度意義。

台中市65歲以上高齡人口達34萬9650人，佔總人口12.5％，顯示台中已進入高齡化社會，長照需求的市民及家庭逐年攀升；市府正規劃建置「長照即時通APP」，透過APP和長照服務專線1966，整合所有長照福利資訊，建立智慧化社區服務網絡及長照智能管理平台，提供「長照一站式」服務。

經發局長高禩翔說，台中擁有產業聚落完整的大肚山60公里黃金縱谷，以精密機械智慧製造為基礎，微創醫材及智慧輔具可在台中直接研發、生產；此外，加上醫療水準、ICT產業及各大醫療體系提供臨床需求及測試，未來發展可期。

SDPS資深董事Murat M. Tanik教授表示，SDPS於1995年9月6日在德克薩斯州(State of Texas)註冊成立，為非營利組織，致力於研究、理解、使用設計和流程科學(包括數學、工程和科學學科)，希望成為變革的催化劑，為文明社會所面臨的複雜問題找到替代的解決辦法。

(中時 )