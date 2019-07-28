蔡英文總統28日參加彰化縣黨部主委邱建富嫁女兒婚宴，祝福新人，也請新人幫國家一個忙，除了做好醫師之外，也要做好爸爸、媽媽，把下一代生產出來。（吳敏菁攝）

民進黨彰化縣黨部主委邱建富28日嫁女兒，總統蔡英文成為座上賓，蔡英文祝福新人永遠幸福，也祝福在場嘉賓都健康平安快樂，還請新人幫國家一個忙，除了當好醫師，也要做好爸爸、好媽媽，為國家生出下一代，台下一片拍手，高呼「加油、加油」，溫馨滿溢、喜氣洋洋。

邱建富女兒文訂之喜，席開300桌，是地方的大喜事，蔡英文說，認識邱建富很久了，他無論當市長、縣黨部主委都很認真，從來沒有請託她個人什麼事，只有這次嫁女兒第一次開口，可見主委對女兒結婚的重視和不捨。

邱建富今天文訂的女兒邱汶珊是秀傳中醫師、新郎詹士奇是基督教西醫師，席開300桌，是地方的大喜事。邱建富過程中推滿了笑容，滿滿的歡喜卻又不捨女兒要出嫁了，「父親的心情溢於言表」。

蔡英文也到婚宴祝福新人，形容這次中、西醫合璧，也是彰化最大醫療系統彰基與秀傳的聯姻，希望新人也可以好好幫國家一下，除了當好醫師，也做個好爸爸、好媽媽。

蔡英文介紹新人分別擔任中醫和西醫，受到最好的教育和父母最好的照顧，接下來也要挑起國家社會的責任，承擔責任的開始就是先將下一代生出來，現場也都一起歡呼加油！給予最大的祝福。

(中時 )