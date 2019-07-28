曾獲金鐘獎男配角獎肯定的本土劇男星徐亨，去年底從民視跳槽三立演出8點檔《炮仔聲》，飾演反派角色「徐明強」，不過演了53集後，就離奇消失上百集，直到近日第147集才又短暫現身。外傳是他因欠債問題，幾個月前拍攝時曾有黑衣人在電視台外討債站崗，因此被電視台要求暫時冷凍。徐亨28日晚間接獲記者電話時低調澄清：「那的確是誤會，是人家來探班！」

對此，《炮仔聲》製作人郭建宏表示，確實有人到電視台找他沒錯，「但沒有什麼黑衣人這麼恐怖啦！徐亨是有欠一點債，人家來找他談一談，但那時候他正在錄影，劇組就有工作人員去了解狀況，人家只是問問怎麼還錢而已，根本沒有怎麼樣。如果真有傳言的那麼恐怖，三立不就報警抓起來了？」

郭建宏也強調，百分之百不是因為欠債這件事不讓「徐明強」出來，純粹是劇情走向，就算是男主角，有時也會消失一陣子，「何況欠債又不是什麼大不了的事情，他也不是發生什麼亂七八糟的事，豬哥亮、賀一航還有許多大咖藝人都欠過債，哪個有錢人沒欠過債？這已經是小事了。現在什麼景氣，欠錢正常。只是戲走到哪邊就寫哪邊，他如果真的缺錢我一定幫他，但沒戲硬要出來不是很怪嗎？如果之後劇情有需要還是會請他出來」。

(中時 )