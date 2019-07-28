英國新任首相強森27日到訪曼徹斯特。他再次表明，歐盟必須放棄愛爾蘭與北愛爾蘭之間的「邊境保障措施」（backstop），否則英方很可能無協議脫歐。英媒指，強森成立由6名閣員組成的「戰時內閣」，以應付硬脫歐。新任財政大臣賈維德則準備調撥10億英鎊，以因應10月底可能發生的硬脫歐。

強森形容「邊境保障措施」違反民主。他說：「如果我們擺脫整個方案，就能取得很大的進展。」不過，歐盟重申不會與英國重新談判脫歐協議，這讓外界懷疑強森可能提前舉行大選。對此，強森表示政府的目標並非無協議脫歐，但質疑協議內容應非不能改變。

《周日電訊報》報導，賈維德將徹底檢討財政部處理脫歐的方式，首要任務就是在未來數日內宣布「相當可觀的額外資金」，讓英國準備好於10月31日硬脫歐。

賈維德也計劃增派500名邊境官員，並在英國港口周邊興建新的基礎設施。同屬脫歐派的蘭卡斯特公爵、領地事務大臣戈夫同日在《周日泰晤士報》撰文，重申英國將如期離開歐盟。

(中時 )