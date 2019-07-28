香港團體28日發起「全城追究上環開槍大遊行」，反對警方21日向示威者開槍。不過今日遊行被警方反對，僅准許示威者於中環遮打花園舉行集會。

集會開始不久，警方於德輔道中截停一輛私家車，引發集會人士衝出馬路與警員口角。大批集會人士其後一直沿馬路，向金鐘、灣仔等方向前進。

約晚間8時，警民衝突升級，警方在德輔道西再施發催淚煙，有人頭破血流，躺在地上接受治理。警方繼續把防線推前，並於傷者附近放催淚彈。德輔道西有記者受傷，警方推前防線時跨過記者，未有理會急救員提示。

德輔道西警方防線在速龍小隊開路下，一直持續向示威者推進。示威者一直後退。德輔道西警方再施放催淚煙。德輔道西煙霧瀰漫，速龍小隊高速向示威者推進，警方防線不斷推前，大批示威者散向中環方向。

多名示威者被捕。警員將示威者的眼罩及口罩摘下，以粗索帶將其雙手鎖上，並要求他們「不要動、不要掙扎」。

(中時 )