在外界壓力下，華航終於公布13年來24次總統專機任務的免稅菸品銷售數量，而蔡英文任內即占比高達63%。對此，台北市議員游淑慧今表示，這一份資料的公布，讓大家了解這三年多來，華航與總統府膽大妄為到什麼地步！游淑慧怒批，這叫超貪、超敢、超特權，網友也酸蔡英文「走私經濟20年來她最好」。

華航今天再公布免稅菸品銷售新數據，連同25日所公布的數量，2006年至今，13年來、24次總統專機任務的免稅菸品銷售數量，共4萬1904條。

游淑慧今在臉書上表示，這一份資料的公布，也讓大家了解這三年多來，華航與總統府膽大妄為到什麼地步！因爲光是蔡英文總統的3年多任內，居然就高達26415條，佔了13年來專機任務免稅菸品銷售數量的63%！

游淑慧怒批，這叫什麼？這叫超貪、超敢、超特權！這樣的數據，還敢扯「長久以來的陋習」？還敢扯馬英九總統？難怪連阿扁都吐槽蔡英文。想到之前蔡英文對於開徵菸捐、多20元，還對抽菸的朋友說「失禮、歹勢。」如今回想起來真是諷刺和噁心！

對此，網友紛紛留言酸蔡英文，「蔡包：走私經濟20年來她最好」、「海角七億、飛菸四萬，台灣選民到底何時才能學聰明？」、「靠杯，結果是2006阿扁起的頭，原來是民進黨遺留下來的陋習…」、「糟糕，先前數字有沒有錯，怎麼那麼少？這下很難看了是不是，蔡總統」。

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(中時電子報)