2019年中職明星賽，是今年即將退休的人氣球星「恰恰」彭政閔最後一年參加，除了蟬聯15年人氣王之外，明星賽也創下許多「恰恰障礙」。28日明星賽結束後，聯盟特地舉行彭政閔致敬儀式，讓恰恰好好跟球迷說再見。

蟬聯15年人氣王、20場出賽並先發、65打席、31壘打數、12得分都是聯盟最高紀錄，今日也在首打席敲出追平紀錄的明星賽第19支安打。從全場球迷在彭政閔上場時震耳欲聾的歡呼聲，不難看出這位球星在全台球迷心中的地位。「15年人氣王是球迷給予這個榮耀，也是我最大動力，希望大家能開心、自己也能在場上奮戰。」

今日共有8830位球迷進場，不只球迷為他而來，明星隊總教練陳連宏也特地安排彭政閔連2天打滿全場，並在9局上半取消指定打擊，讓他和陳江和上場守備，接受球迷們的歡呼。彭政閔在賽後也笑說就像是9月29日引退賽的前哨，「今天很感動，算是929引退賽的熱身，最後上場有很多話想說，但拿麥克風後反而不知道該說什麼。」

最後一年明星賽讓過去2013年經典賽的隊友們又聚集在一起，彭政閔笑說只差王建民在對面而已，大家隔了6年後終於又同隊了。

連續19年參與明星賽，彭政閔也看著中華職棒成長，他表示第一年才2000多人進場(實際3526人)，到現在近9000人進場支持，讓他心裡頗有感觸，這幾年也歷經過陳金鋒引退，多少有一些感傷，但自己一直在準備說再見，仍在準備好好走退休前這段路。

(中時電子報)