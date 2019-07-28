據媒體報導，澳門海事及水務局晚上八時宣布，由於香港有群眾運動，上環碼頭暫不適合使用，外港及氹仔往來香港上環的渡輪航班暫停。

澳門業者噴射飛航指出，由於今日晚上香港上環一帶的突發情況，晚上7時後，所有港澳碼頭之航班，將會被臨時安排改泊九龍尖沙咀中港城中國客運碼頭上落。

另家業者金光飛航亦表示，由晚上7時半起，所有航班上下船地點，由港澳碼頭改為尖沙咀中國客運碼頭。香港海事處亦宣布，由於跨境渡輪服務和直升機服務將於晚上7時停止使用上環港澳客運碼頭，屆時上述碼頭的服務將暫停。

(旺報 )