澳門宣布 外港及氹仔往來香港上環渡輪暫停 20:492019/07/28 旺報 呂佳蓉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 香港示威者與警方對峙。（取自東網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據媒體報導，澳門海事及水務局晚上八時宣布，由於香港有群眾運動，上環碼頭暫不適合使用，外港及氹仔往來香港上環的渡輪航班暫停。 澳門業者噴射飛航指出，由於今日晚上香港上環一帶的突發情況，晚上7時後，所有港澳碼頭之航班，將會被臨時安排改泊九龍尖沙咀中港城中國客運碼頭上落。 另家業者金光飛航亦表示，由晚上7時半起，所有航班上下船地點，由港澳碼頭改為尖沙咀中國客運碼頭。香港海事處亦宣布，由於跨境渡輪服務和直升機服務將於晚上7時停止使用上環港澳客運碼頭，屆時上述碼頭的服務將暫停。 (旺報 ) #碼頭 #上環 #香港 #服務 #港澳 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港生亂 大陸不便干預 04:092019/07/24 論壇廣場 新力旺總裁躍居亞果大股東 04:102019/07/24 產業．科技 漁人碼頭 水陸樂園免費玩 04:102019/07/24 地方新聞 《航運股》萬海再續台中港碼頭租約 17:052019/07/24 財經 台塑六輕正丁醇廠環評 環委挺環團主張 18:482019/07/24 生活 前海 台港澳青年共同的舞台 04:092019/07/25 兩岸新聞 日月潭夜航 在先生媽的祝福下 啟動電動船夜航序幕 02:592019/07/26 旅遊 廣西東融 搶攻粵港澳大灣區 04:092019/07/26 話題觀察 華春瑩駁香港民陣：禍國殃民的人哪個有好下場？ 17:562019/07/26 兩岸 川普：中港澳星韓 躲WTO保護傘享優待 04:092019/07/28 財經要聞 兩岸熱門新聞 陸以稀土威脅美？ 媒體鼓噪後真凶出現了 - 兩岸 港警發催淚彈清場 有示威者流血倒地 - 兩岸 - 旺報 陸國務院明日舉行記者會 說明香港當前局勢 - 兩岸 - 中時 陸殲-31仿效美F-35 拚一魚三吃 - 日報 川普不想與陸對立 猶豫售台F-16V - 日報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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