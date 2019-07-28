第三代《還珠格格》「紫薇」馬伊琍，2008年與小她8歲的男星文章結婚，婚後育有2個女兒，夫妻倆28日先後在微博發文宣布離婚，立刻登上微博熱搜冠軍。文章寫道：「吾愛伊琍，同行半路，一別兩寬，餘生漫漫，依然親情守候。」馬伊琍則說：「你我深愛過，努力過，彼此成就過。此情有憾，然無對錯。往後，各生歡喜。」文章2014年曾被拍到在老婆懷二胎時出軌偷吃女星姚笛，馬伊琍當時選擇原諒，歷經風雨的11年婚姻，仍遺憾劃下句點。

文章與馬伊琍2005年時合作《錦衣衛》相識並成為朋友，隔年拍電視劇《奮鬥》時擦出愛火，由朋友變成戀人，2008年結婚，同年大女兒文君竹出生。相差8歲的姊弟戀其實一直不被外界看好，屢次傳出婚變，2013年8月，馬伊琍懷二胎時，有業內人士向媒體透露了文章出軌和姚笛相戀的消息，隔年3月，媒體拍到文章和姚笛在一起的照片。文章發聲明道歉稱「咎由自取」，並表示「辜負了家庭，辜負了丈夫和父親的稱呼」。馬伊琍也發微博回應「戀愛雖易，婚姻不易，且行且珍惜」選擇原諒。

後來文章努力彌補妻子，2015年3月曾攜父母及馬伊琍到三亞度假破婚變傳聞；同年6月29日，又在馬伊琍生日當天補求婚，深情表白，兩人眼泛淚光擁吻； 2016年他再被爆在橫店夜店摟妹歡唱，他事後解釋女方是大學同學，馬伊琍也發文力挺。今年5月兩人還曾一起陪愛女參加舞蹈比賽，如今確定分道揚鑣。網友也感嘆：「終於還是離了，破鏡難重圓！」並祝福兩人今後各自安好。

(中時 )