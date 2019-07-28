蔡英文總統28日彰化行程最後一站，在立委黃秀芳的陪同下拜訪芬園鄉米粉的故鄉楓坑。（吳敏菁攝）

蔡英文總統28日彰化行程最後一站，拜訪芬園鄉米粉的故鄉楓坑。（吳敏菁攝）

蔡英文總統28日彰化行程最後一站，在立委黃秀芳的陪同下拜訪芬園鄉米粉的故鄉楓坑，啟發米粉廠老闆引領認識米粉製作過程，芬園鄉長林世明表示要向總統撒嬌一下，直說芬園鄉太窮了，公所欠債7000萬元都快達舉債上限了，爭取交通、觀光建設都籌不出自籌款，建議由統籌分配款幫忙地方建設。

楓坑是米粉的故鄉，啟發米粉廠老闆介紹，過去聚集12家，但飲食習慣改變只剩7家了，楓坑生產的米粉，主要外銷美國，多達2／3，其餘內銷，並說明製作過程，指出炊粉、水粉不同，楓坑米粉屬於水粉系統。

芬園鄉長林世明說，200多年前唐山師傅來這裡把製作米粉的手藝傳承下來，楓坑成了全台有名米粉的故鄉，但隨著時代，芬園鄉人口老化，又為處台中、彰化、南投三不管地帶，這次政治菜鳥當上鄉長，才知道公所舉債7000多億，向交通部觀光局爭取建設還被說，你們鄉都還欠款，被打了回票。

林世明說，現在很多建設都需要地方自籌款配合，但對於芬園這樣的鄉來說，特別困難，5、600這樣籌，也是籌不出來，但是芬園鄉也希望有活動中心能辦理長照、有停車場等建設，不是向總統討錢，是希望統籌分配款可以分配一下。立委黃秀芳說陪同林世明到觀光局、農委會等爭取經費，都卡在自籌款拿不出來。

蔡英文說第一次知道炊粉和米粉不同，芬園鄉的財政困境聽到了，一定跟行政院長說，請他來一趟了解，並指出縣府層級也可以幫忙，中央也一定會重視這件事情。

(中時 )