英韓之戰開打！針對高雄市長韓國瑜強調2020是「一場保衛中華民國的戰役」，蔡英文總統今天痛批國民黨「說要守護中華民國，從來都是說說而已」，強調身為總統，「守護中華民國、守護台灣，我說到做到」。

蔡英文今晚在臉書表示，她今天到彰化，向地方的鄉親報告執政成績，「國民黨批評我們執政後，經濟成長表現不佳，這和事實有很大的出入」。

她說，2015年，國民黨執政經濟成長只有0.8％，2016年初，甚至還是負成長。我們執政後的第二季，經濟就轉為穩定成長，這三年來經濟結構更是脫胎換骨。國際機構今年也預測台灣經濟成長率會是亞洲四小龍第一名。

在美中貿易戰的情勢下，蔡英文強調，我們努力打造最好的投資環境，今年一月到現在，台商回台投資已經有四千多億，創造了四萬多個的工作機會，「這就是最實質的拚經濟成果！」

她說，除了拚經濟，政府最重要的工作就是保護國家主權。今天有候選人提到2020總統大選，是一場攸關中華民國存亡、攸關台灣下一代未來的生死戰。但「守護中華民國，就是守護台灣的自由、民主及主權」。

她想問，「當香港在爭取自由、民主的時候，國民黨有立刻站出來聲援香港的行動嗎？」蔡英文痛批國民黨，說要守護中華民國，從來都是說說而已。

蔡英文強調，能夠真正守護中華民國、守護台灣的自由、民主以及主權的人，「就是蔡英文」。能夠真正勇於在第一時間站出來聲援香港的人，也是蔡英文。「身為總統，守護中華民國、守護台灣，我說到做到」。

(工商 )