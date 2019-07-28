2019年中職明星賽有別往年，首創以中華隊對抗明星隊賽制，相較過去幾年較歡樂，今年兩隊都有不能輸的壓力，全力以赴爭奪勝利。雖然少不了緊張的比賽氣氛，不過還是有「調皮」的球員帶手機上場，除了陳禹勳偷拍投手視角外，王正棠更直接在場上自拍，留下與彭政閔、陳江和等前輩們的合照，創舉讓不少球迷笑翻。

比賽進行到8局上半，明星隊以3比0領先，「鄉長」陳禹勳擔任明星隊第6任投手，上場後突然從手套中拿出一支手機，偷拍一張投手視角的照片，雖然立刻被主審沒收帶下場，不過也成為明星賽有趣的小插曲。沒多久陳禹勳就請人代發文，寫下：「媽，我在這！第一次帶手機被發現。」

有了陳禹勳的前例，9局上半明星隊由今年退休的彭政閔與陳江和上場代守時，王正棠突發奇想請前輩順便帶上手機，在球場上掌鏡與球員們自拍，除了外野手奔向內野合照，連敵隊打者林益全也加入，留下另類的紀念。

賽後王正棠也在IG上發文表示，「第一次參加明星賽，也是第一次在賽程中自拍，很榮幸能在恰哥最後一次的明星賽參與到，而且還跟這麼多學長們同隊，夢想成真！全哥(林益全)也一起來拍真的很可愛。」並表示自己拍照時手還不停的在發抖。

球員帶手機上場，創下了明星賽的首例，也讓這場不能輸的對抗賽中，多了一些歡樂氣氛，賽後彭政閔也認為這個橋段很趣味，能留下不一樣的回憶。

(中時電子報)