😱😱😱 Shosei Takahashi HOME RUN #2 !!!! 🇯🇵🇯🇵🇯🇵 #U12WorldCup @samuraijapan_pr @ctba pic.twitter.com/cZvDRxct0l — WBSC ⚾🥎 (@WBSC) 2019年7月28日

U12世界盃少棒賽，中華隊今天在台南亞太國際棒球訓練中心迎接在所屬分組賽最重要一戰，對手是日本隊，現場將近滿場的球迷為小將們加油，地主派出前兄弟象球星許閔嵐(現改名許駿昇)之子許子承擔任先發投手，1局上就遇到亂流而失分，加上跟日本棒球明星大谷翔平、菊池雄星一樣來自岩手縣的高橋昇聖單場雙響砲，一路苦追的中華隊最終4：7飲恨，吞下分組賽首敗，日本則以3連勝單獨領先。

中華隊和日本、古巴等隊分在A組，中華隊前兩戰先後擊敗古巴和南非，日本則是擊退捷克、古巴，賽前中華隊總教練李國強指出，會推派許子承先發，是他的變化球有曲球、滑球，也很敢拚內角球，加上日本隊打擊模式放球點比較後面，評估之下認為比較需要敢投內角球的投手，決定把先發重任交給許子承，不過2局投完就退場，隨後接替投球重任的林丞宥，雖然也有挨全壘打、共失3分，但也飆出8次三振，整體表現也不錯。

賽後李國強表示，先發投手許子承實力一定在，本來想說落後4分內就不換投，不過小朋友抗壓力還是差一點點，因此2局投完還是決定換投，後面林丞宥也表現不錯，比賽輸得可惜。

此役繳出3.2局好投的林丞宥說：「教練叫我上去全力投就好，自認自己沒有做很好，日本隊高橋昇聖攻擊非常好，我很努力想讓他打不好但還是不盡理想，未來若再碰到他，有信心給他好看。」

這場比賽原訂晚間6點半開打，不過因為下午的雨勢，稍稍延後到7點開打，1局上許子承就面臨失分考驗，面對日本隊第一棒赤澤琉偉，從2好1壞變成保送上壘，隨後牽制時許子承的球給的較偏，一壘手蔡韋辰沒能接到，因此赤澤上到二壘，接著靠隊友的滾地球前進到三壘。

隨後日本隊第三棒林京乃佑敲出安打，護送赤澤回本壘先馳得點，接著第四棒高橋昇聖一棒擊出2分打點全壘打，日本隊1局上半打完就取得3：0領先。

1局下遭到對手三上三下的中華隊，2局下兩人出局出現攻勢，靠著江庭毅 、張耀允的2支安打及對方先發投手林京乃佑投球上遇到一些麻煩，總算是在計分板上添加分數，可惜攻擊火力沒能延續太久，1：4仍處於落後劣勢。

3局上日本隊高橋昇聖在壘上有一名跑者的情況下，再添一發兩分砲，也是個人本戰第二支紅不讓，一口氣幫助日本隊再拉開差距，6：1持續領先。

4局下中華隊先上場的兩位打者黃天賜、林丞宥接連安打上壘，逼得日本隊換投，接著上場的江庭毅敲出右外野方向「車布邊」二壘安打，送黃天賜回本壘得分、林丞宥則上到三壘，跟著蔡韋辰擊出三壘方向滾地球，日本隊三壘手選擇傳一壘，三壘上的林丞宥跑回中華隊本戰第3分。

6局上日本隊靠著一支高飛犧牲打追加一分，6局下中華隊最後進攻機會，同樣也是憑著高飛犧牲打敲回一分，可惜後續攻勢沒能繼續串連，終場3分之差落敗。

這場比賽3支3，靠2支全壘打、進帳4打點的高橋昇聖來自岩手縣花卷市，大谷是岩手縣奧州市人、菊池則是岩手縣盛岡市，而大谷、菊池都是花卷東高等學校畢業校友，也算跟花卷市有點淵源。

另外一場原定今天下午2點進行的B組分組賽美國對韓國一戰因雨取消，改到周三大會的休兵日進行。

(中時電子報)