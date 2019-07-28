韓國瑜到場捻香致意。（楊漢聲攝）

前台東縣長吳俊立父親逝世，29日將舉行告別式，高雄市長韓國瑜28日晚間親自到場捻香致意，隨後前往支持者所開設辰如早餐店與韓粉見面，現場上百位韓粉夾道歡迎，韓國瑜批民進黨為了選舉將國家資源用的「淋漓盡致」，但民進黨千算萬算卻算不到「人心思變。」

韓國瑜捻香祭拜後，隨後到台東市區支持者郭玉鈴的早餐店與含粉見面，短短幾公尺的距離因韓粉太過熱情，將馬路擠得水洩不通，韓國瑜花了好幾分鐘才走到店內，場景猶如造勢大會的「小進場」，由此可見韓國瑜的高人氣。

韓國瑜接受採訪表示，民進黨蔡英文執政這3年來，讓台灣民主政治倒退30年以上，所有倒行逆施全台灣人民看的清清楚楚，為了選舉將國家資源用的「淋漓盡致」，用國家資源來準備打這場選戰，人民也都看得清清楚楚，所以他說，2020年總統大選對他自己來說，是1場資源不對稱、武器不對稱的1場選戰。

但韓國瑜強調，我們所擁有的就是「民心，所以他才說蔡英文總統擁有的是「洋槍、洋砲」，而他卻只有一把小水果刀，但他相信民進黨千算萬算，卻沒算出來「民心思變」，這是他最有信心的地方，另外談到「潛在對手」柯P韓國瑜表示，他相信柯P市長也有他強烈的支持者，無論如何2020年大家全力以赴。

(中時 )