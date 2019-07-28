針對蘋果日報28日下午報導，郭粉在台北市大安森林公園推動總統聯署行動，爆發「韓粉」打「郭粉」一事，經向承辦本案的轄區大安警分局查證後，結果雙方都是「郭粉」，但因支持藍軍，不願見到藍軍分裂敗選才出言相勸，不料引起口角互毆提告，並沒有蘋果日報所稱「韓粉」打「郭粉」情事。

據悉，郭粉推動總統聯署行動，28日下午在台北市大安森林公園擺攤召募聯署，周姓郭粉在攤位上招呼時，一名陳姓郭粉經過見狀，向周某勸說，「初選都已經結束，應該支持初選勝利者，別再這樣了！」引來周某及另一名郭粉不滿，雙方爆發口角，進而互推拉扯，轄區大安分局據報派員趕往處理，見雙方都已７０餘歲想要從中排解，但陳某不甘被打堅持提告，警方將雙方帶回派出所制作筆錄後，將全案依法函送，雙方當事人請回。

國民黨初選結束，並在２８日全國黨代表大會正式推選韓國瑜為總統候選人，但初選失利的鴻海集團前董事長郭台銘的粉絲，卻是心有不甘，在全國各地推動總統聯署，想要拱郭出面打亂選情。

２８日下午，包括周姓郭粉在內的多名郭台銘支持者，在大安森林公園設攤召募民眾參與聯署，另一名陳姓郭粉在下午４點多行經攤位時，向周某等郭粉勸說，「初選都已經結束，應該支持初選勝利者，別再這樣了！」此話一出卻引來周某等人不滿，圍住陳某理論引發口角，進而發生互推拉扯，旁邊民眾見狀趕緊打電話報警。

轄區大安分局新生所員警據報趕到現場，一見雙方都是７０多歲的老人家，當場勸解雙方和解，但陳某不甘被推打受傷，堅持要提告訴，員警於是將雙方帶回新生所詢問，員警原以為雙方各為郭粉、韓粉，為了支持不同對象而起衝突，但陳某告訴員警，他也是郭粉，但因支持藍軍，不想看到藍軍分裂而敗選，才出言勸解，不料卻與對方口角衝突。

警詢後將周某依傷害罪嫌函送法辦，雙方詢後已先請回。

(中時 )