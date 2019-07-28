國民黨全代會提名高雄市長韓國瑜參選2020總統，強調這是「中華民國生死之戰」，蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄反批，國民黨推出不敢對反送中表態、還到中聯辦為一國兩制背書的韓國瑜，就是要毀滅中華民國、毀滅台灣今日的民主自由。然而筆者稍微google一下後，迅速產生了一個疑問，莫非在許多年過七十的民眾都整天上網的當代，年僅49歲的阮先生卻不曉得如何利用google打關鍵字查舊新聞嗎？否則怎會做出如此與事實相違的指控？

6月9日香港「反送中」的一方剛針對《逃犯條例》舉辦遊行時，韓國瑜當天被問到對此事看法時確實曾表示「我不知道」，但對此當時因為沒有掌握完整訊息，所以很誠實地說「不知道、不曉得」。其實別說韓國瑜，除非是少數特別關心「反送中」議題的專家，否則在此事鬧大之前，一般國人又有幾人能對此事充分掌握了解？知之為知之，不知為不知，對於一個還不清楚的議題坦言還不知道，比起不懂亂回答更負責任，畢竟身為有高知名度高影響力的公眾人物，每句話都可能影響到粉絲對特定議題的想法，說話必須更負責。

而且隔天6月10日韓國瑜馬上發表六點聲明，包括期待香港政府會針對香港民眾與外界的疑慮做出讓香港民眾放心的決定、指出絕大多數台灣民眾認為香港的一國兩制不適用於台灣等。6月12日他進一步表示支持香港的民主制度、關心反送中運動的民眾、不接受一國兩制。

6月15日當香港特首宣布暫緩修訂《逃犯條例，當天韓國瑜馬上對此舉表示肯定，盼香港政府能尊重香港民眾的意見，還強調「人權是普世價值」。

但反送中運動持續進行，7月21日反送中活動遊行現場有遊行者被其他民眾毆打，22日韓國瑜馬上表態譴責暴力，還呼籲「香港政府真正要傾聽人民到底內心有什麼樣的不滿」此外24日鏡周刊刊出17日對韓國瑜的專訪，當中他也表示「希望香港政府能真正重視民主自由，千萬不能再犯下反送中這樣的重大政治錯誤」

由此看來，韓國瑜不但一再對反送中表態，更一再反對香港的一國兩制套用在台灣，筆者今天只花了5分鐘就google到這些新聞，不曉得身為蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄先生是連goolge都不會嗎？身為蔡總統的發言人兼現任台北市議員，是否應該更謹言慎行一些，在批評其他政治人物前先做好基本功課呢？韓國瑜在6月9日的回應只是對還不了解全貌的事情不妄下定論，就可以被講成不敢表態，相較於阮昭雄對於事情根本不了解就胡亂批評人，哪一個才是更負責任的政治人物會有的做法？阮先生的作法是否有散布假訊息之嫌？

(中時 )