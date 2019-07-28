香港有示威者燒紙皮衝警方防線 21:322019/07/28 旺報 呂佳蓉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 香港示威者與警方對峙。（取自東網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據香港媒體報導，香港警方表示，示威者在多處地方縱火，其中有人在西港城附近，燃燒手推車上的紙皮雜物，並將手推車推向警方防線，威脅在場人士的人身安全。示威者使用的暴力正在升級。警方對示威者一切暴力行為，予以嚴厲譴責。 香港媒體稍早指出，消防員已撲熄西港城外着火的紙皮。此外，干諾道中有示威者用丫叉向警方防線射石仔；干諾道中近信德中心，警方疑似發射橡膠子彈，驅散示威者。 (旺報 ) #警方 #示威 #香港 #防線 #干諾道中 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港示威 川普誇習處理負責任 04:092019/07/24 話題觀察 衝突不斷 前保安局長：勿逼駐港部隊出動 04:092019/07/24 話題觀察 香港生亂 大陸不便干預 04:092019/07/24 論壇廣場 涉721衝擊中聯辦 港28歲男遭拘捕 17:562019/07/26 兩岸 華春瑩駁香港民陣：禍國殃民的人哪個有好下場？ 17:562019/07/26 兩岸 防暴警察清場推進 數百示威者退守至元朗站附近 20:512019/07/27 兩岸 防暴警攻入元朗站混戰噴胡椒水 示威者滅火器還擊 22:352019/07/27 兩岸 港機場老翁遭堵路辱罵 視頻瘋傳重傷示威形象 13:482019/07/28 兩岸 香港大批集會人士 包圍灣仔警察總部 16:402019/07/28 兩岸 部分示威者往中聯辦前進 防暴警察佈防戒備 17:292019/07/28 兩岸 兩岸熱門新聞 陸以稀土威脅美？ 媒體鼓噪後真凶出現了 - 兩岸 港警發催淚彈清場 有示威者流血倒地 - 兩岸 - 旺報 陸國務院明日舉行記者會 說明香港當前局勢 - 兩岸 - 中時 陸殲-31仿效美F-35 拚一魚三吃 - 日報 川普不想與陸對立 猶豫售台F-16V - 日報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。