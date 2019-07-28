據香港媒體報導，香港警方表示，示威者在多處地方縱火，其中有人在西港城附近，燃燒手推車上的紙皮雜物，並將手推車推向警方防線，威脅在場人士的人身安全。示威者使用的暴力正在升級。警方對示威者一切暴力行為，予以嚴厲譴責。

香港媒體稍早指出，消防員已撲熄西港城外着火的紙皮。此外，干諾道中有示威者用丫叉向警方防線射石仔；干諾道中近信德中心，警方疑似發射橡膠子彈，驅散示威者。

(旺報 )