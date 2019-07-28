鐵路警察局今天下午2時40分許接獲台鐵通報，221次自強號列車有乘客疑似在車內抽菸，並與列車長口角糾紛。松山站巡邏警員蔡澤榮及保一支援警力2人趁列車停靠松山站前往，將該男子「請」下車處理。

據了解，該車次列車長因車廂內有菸味，巡察發現簡姓男子躲在哺乳室內抽菸，且把玩一把折疊刀，該男子雖立刻熄菸並收起折疊刀，但態度囂張與列車長發生爭執，該男在松山站下車，警方登記其資料讓他離開。

鐵路警察今天下午獲報，從花蓮開往樹林的自強號列車，車長有聞到菸味，警方在列車停靠松山車站月台後，隨即前往處理。光頭、身上有刺青戴墨鏡的簡姓旅客自行下車，向警方表示自己為潛水業者，和列車長有爭執。

當時列車長在其他車廂，沒在現場向警方說明案發經過，警方協請松山站行車室聯繫列車長，詢問是否有需要警方處置的違法情形，列車長於無線電中稱，因懷疑旅客於哺乳室內抽菸，故要求旅客熄滅，旅客開門也配合列車長查驗車票。

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不過據車內乘客轉述，當時列車長要求簡姓男子熄菸，並質問，「先生，你剛剛手上拿的是刀子嗎？車上乘客很多，基於安全考量，我要確認一下。」簡男卻回稱：「我又不殺人。」

列車長再問他為何闖進哺乳室抽菸，簡表示：「這裡又沒人坐，所以我就進來，我有沒有犯刑法，要不要抓去關？」因其態度囂張，與列車長發生口角。

由於簡姓男子下車後，配合警方查明身份，並無不法情形，列車長僅表示將旅客交給台鐵松山站處理，未向警方告知欲舉發民眾何種違規行為。松山站站務主任在場也並未要向旅客提出任何告訴，故警方僅查證旅客資料，登記備查讓簡男離去。

(中時 )