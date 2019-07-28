SpaceX的巨型火箭開發又進一步，俗稱為星躍者(Starhopper)測試火箭，在7月25日晚間完成無纜繩啟動測試，大推力的猛禽火箭引擎(Raptor engine)將不鏽鋼製的火箭模型帶離地表20公尺，成功完成「試跳」。

太空網(Space.com)報導，在南德州的SpaceX 波卡奇卡測試場(Boca Chica proving ground)，有一座巨大的銀白色「水塔」，這是猛禽火箭引擎的一號測試模型，原本上頭還有圓錐狀整流罩，但是在今年一月，突然其來的強風把測試模型吹倒了，在經過修復後，由於整流罩沒有太多作用，所以索性就不修理了。週四，測試模型所安裝的猛禽引擎再次測試，巨大的火光與煙霧立即覆蓋整個測試場，這一次排煙排的很順利，火箭引擎點燃了1分鐘，將整座模型抬升了大約10~15秒，騰空「跳」了20公尺左右，然後落回地面。

SpaceX創始人兼首席執行官伊隆馬斯克(Elon Musk)相當得意，在自己的twitte上公布了猛禽引擎的點火影片和遠景畫面，並留言道：「看看水塔可以飛~哈哈！」

這是這座「水塔」內在兩週內的第二場測試，在7月17日進行了第一回引擎測試，結果在點火後1分鐘，即使引擎已經關停，但是餘火仍持續在模型上燃燒著，一時之間令SpaceX擔心是否造成火箭模型和猛禽引擎受損，所幸天亮後的調查，判定耐燃的不鏽鋼強度沒有被破壞。

Engine cam pic.twitter.com/3cWHU50353 — e^👁🥧 (@elonmusk) 2019年7月26日

7月17日的測試，火焰持續燃燒，所幸沒有使火箭受損。(圖/SpaceX)

猛禽的腔室壓力太高，因為流入它的甲烷和液氧推進劑比預期的更冷。S是由於Starhopper的高壓室壓力造成的，顯然是由於「比預期的推進劑更冷」，引擎需要更多的時間洩壓，過多的燃料就灑出來。

#SpaceX crews seen inspecting the condition of the #StarHopper. I’m no engineer, but on the surface Raptor seems to be Intact🔥. And StarHopper is looking gorgeous as ever! 🚀 pic.twitter.com/7t8dQTLtQW — Austin Barnard🚀 (@austinbarnard45) 2019年7月17日

當天雖然不成功，但由於火箭模型與猛禽引擎都沒壞，所以馬斯克得意的在twitter留言：「採用不鏽鋼果然是正確的決定，不會因為一點熱量就被干擾。」

在周四晚上的測試之後不久，馬斯克表示星跳者會持續試跳，「一周或兩週內跳200公尺。」同時他承諾，下一次的測試會選在白天進行，許多火箭迷在抱怨，夜間測試只看的到強光、火焰和濃煙，火箭模型有沒有騰空根本看不到。為了彌補這個缺憾，SpaceX的官方twitter特別合成出一張火箭模型沒被火焰與煙霧的照片

星跳者是星艦火箭的初期測試器，直徑達到9公尺，未來的星艦火箭也是相同直徑，差別在於星跳者只安裝了1具猛禽引擎，而星艦火箭的第一節有31具，第二節有7具，單具猛禽引擎能提供3285千牛頓的推力，比獵鷹9號梅林引擎的單具914千牛頓巨大的多。馬斯克最近幾天也表示，他還會對星艦發射系統的設計進行更新。

7月27日，第3度進入太空的飛龍無人太空船完成太空站運補。(圖/NASA)

SpaceX的例行業務也沒有停，7月27日，今年第18次向國際太空站進行例行運補任務，獵鷹9號火箭完美的完成任務並且降落，而且今次任務使用的飛龍太空船，是第3回上太空的回收品，持續寫下飛龍太空船重複使用的新紀錄。

(中時電子報)