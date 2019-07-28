冷心低壓逐漸遠離！週一高溫悶熱 午後雷雨熱區曝光。（資料照 高德順攝）

高溫資訊。（氣象局）

週一太平洋高壓勢力逐漸增強，各地大多為晴到多雲的天氣，氣象局預報員張承傳表示，由於風向逐漸轉成東南風，迎風面的東南部地區、恆春半島及澎湖有不定時的局部短暫陣雨，午後時段因對流雲系較易發展，各地仍有局部短暫雷陣雨。

下雨的範圍和雨量有比週日縮減的趨勢。溫度方面，各地高溫約32到36度，沒下雨時依然悶熱。白天臺北市及新北市盆地，桃園市、新竹縣、臺南市、高雄市及屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為黃色燈號，氣溫達36度以上。

氣象局提醒，本週四至下週日(8月1日至4日)太平洋高壓北抬，加上菲律賓至南海一帶季風低壓區內熱帶擾動逐漸活躍，易有熱帶系統發展，但發展的地點及時間仍有不確定性。

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專也提醒，冷心低壓逐漸遠離之後，除了山區較易有午後陣雨，其餘各地均為多雲偶雨天氣，需要留意午後高溫。接下來要留意南海低壓擾動，可能要等到禮拜四開始才會再有變化。

(中時電子報)