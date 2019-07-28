電影《灼人秘密》主演兼編劇吳可熙、導演趙德胤和主持人陶晶瑩在講座「新世代下，女性的覺醒與創作」暢談個人經歷，陶晶瑩（陶子）回憶：「三台獨大的年代，曾被魔術師訐譙三字經。」對方罵陶子不配合動作，中間還夾雜許多髒話，她也曾體會總是被排到最旁邊、手中沒麥克風的日子。

陶子當時還被取笑：「長得像青蛙，火燒厝跳過妳家，因為妳避邪。」讓她徹底感受女性新人在演藝圈被「踐踏」的歷程，如今她為一線主持人，她表示：「不是要報仇，但自己站起來之後，才能說實力是最重要的。」

導演趙德胤則語出驚人自曝：「陶子之前有約我吃過飯！」陶子趕緊解釋是為主持金馬獎才約對方聊電影，「沒有別的目的！」趙德胤也趕緊說：「當時還有她的助理和一個朋友在！」陶子當時更把握機會把自己創作的劇本拿給對方看，她表示現在已經交給出版社，預計推出「主婦三部曲」。

書中少不了陶子擅長的犀利話題，其中一本探討家人是否會被「AI」取代，更大膽討論虛擬遊戲的性愛，「畢竟現代人容易覺得麻煩、硬不起來，或提不起『性趣』。」更笑言往後的性愛機器人可能皮膚更好，還能選擇呻吟聲。陶子提前推薦：「寫了3部曲就想要拍成電影，大家可以去包場。」

(中時 )