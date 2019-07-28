太扯了！班機誤點被安排住宿，竟是陌生男女得共處一室！ 2名乘客日前搭乘加拿大航空（ Air Canada）的航班時，由於航班晚點導致錯過連接航班，航空公司竟然安排2名陌生男女旅客同住一個房間，更令2人傻眼的是，房間只有一張床。

航空圈綜合外媒消息，該事件發生於當地時間7月19日，加拿大渥太華的妮歐塔（Jerryne Mahele Nyota）向媒體披露了這一事件，因為事件中一名當事人是她71歲的母親伊莉莎白（Elizabeth Coffi Tabu）。

伊莉莎白從法國到渥太華和女兒及家人共度了一個月。此行是經蒙特利爾中轉回法國巴黎，但由於航班晚點，導致其當天晚間第二段行程受到影響，加拿大航空告知她和另一名35歲的男性旅客改乘第二天早上的航班。

加拿大航空安排2人投宿機場附近的一家酒店，但是只有一個房間。兩人表示彼此不認識不是一對，加拿大航空工作人員表示，沒辦法，只有一個房間。

當晚，男旅客很紳士地表示，願意睡在房間的沙發上，將床讓給妮歐塔的母親。但當天晚上9點，妮歐塔與母親聯絡獲悉此情況，「我很不爽，因為我的媽媽和一個不到她年齡一半的男人要共度一晚，一個男人，這是一個完全陌生的人！」妮歐塔隨即打電話給酒店和加航要求解決。她說，大約3個小時後，她的母親被更換到附近另一家酒店。

對此，加拿大航空一名發言人回應表示：「與非同行旅客共用一個房間，並不是我們的政策。我們已聯繫她為發生的混亂道歉。」

加拿大航空的離譜行徑，網友紛紛留言挖苦，「極樂加航」、「加航正常發揮啊」、「省錢也省得太超過」、「搭過中國國航也遇過，機械故障滯留北京，給的旅館是居然要和陌生人同住，超級傻眼。」

(中時電子報)