愛爾蘭男團西城男孩（Westlife）睽違8年於28日唱回寶島，成員尚恩菲南（Shane Filan）、尼基伯恩（Nicky Byrne）、馬克費海利（Mark Feehily）、奇恩伊根（Kian Egan）曾在2012年解散，去年宣告合體，今年推出新專輯《Spectrum》慶祝20週年並舉行世界演唱會。今晚一口氣為台粉演唱18首金曲，包含〈My Love〉、〈Uptown Girl〉，更帶來皇后合唱團組曲，全場歌迷幾乎每首都能跟唱，讓馬克開心用中文大喊：「我愛你！」

4人今先以新歌〈Hello My Love〉開場，接著演唱名曲〈Swear It Again〉，尚恩大喊：「晚安，台北！」馬克也開心表示：「真的很高興能夠再回來！」還詢問現場有誰參加過他們的演唱會，他感性說：「我們在一起20年了，雖然中斷7年，但為了粉絲決定再聚在一起。」

尚恩謙虛說：「我們從遠在半個地球外的小地方愛爾蘭發跡。」因此格外感謝每次到台灣演唱時，粉絲都能給予滿滿的支持，特地邀請歌迷上台，結果選到菲律賓女生，她在海報寫下：「我和西城男孩合唱。」果然成功吸引尼基目光，決定讓她「美夢成真」，不但每個成員握手、貼臉問候，她更坐在4人間合唱〈Better Man〉。

歌單中少不了包含〈My Love〉、〈Uptown Girl〉，唱〈You Raise Me Up〉時，他們邀請粉絲用手機亮成燈海，場面相當動人，離場前尚恩表示：「謝謝台北，希望可以很快再見到你們！」最後演唱安可曲〈Flying Without Wings〉和〈World of Our Own〉。該場聚集不少東南亞、日本粉絲，1萬張票完售，撈金3300萬，今晚搭機離開台灣。

台下粉絲相隔8年再見偶像。（盧禕祺攝）

(中時 )