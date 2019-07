愛爾蘭男團西城男孩(Westlife)睽違8年於28日唱回寶島,成員尚恩菲南(Shane Filan)、尼基伯恩(Nicky Byrne)、馬克費海利(Mark Feehily)、奇恩伊根(Kian Egan)曾在2012年解散,去年宣告合體,今年推出新專輯《Spectrum》慶祝20週年並舉行世界演唱會。今晚一口氣為台粉演唱18首金曲,包含〈My Love〉、〈Uptown Girl〉,更帶來皇后合唱團組曲,全場歌迷幾乎每首都能跟唱,讓馬克開心用中文大喊:「我愛你!」

4人今先以新歌〈Hello My Love〉開場,接著演唱名曲〈Swear It Again〉,尚恩大喊:「晚安,台北!」馬克也開心表示:「真的很高興能夠再回來!」還詢問現場有誰參加過他們的演唱會,他感性說:「我們在一起20年了,雖然中斷7年,但為了粉絲決定再聚在一起。」

尚恩謙虛說:「我們從遠在半個地球外的小地方愛爾蘭發跡。」因此格外感謝每次到台灣演唱時,粉絲都能給予滿滿的支持,特地邀請歌迷上台,結果選到菲律賓女生,她在海報寫下:「我和西城男孩合唱。」果然成功吸引尼基目光,決定讓她「美夢成真」,不但每個成員握手、貼臉問候,她更坐在4人間合唱〈Better Man〉。

歌單中少不了包含〈My Love〉、〈Uptown Girl〉,唱〈You Raise Me Up〉時,他們邀請粉絲用手機亮成燈海,場面相當動人,離場前尚恩表示:「謝謝台北,希望可以很快再見到你們!」最後演唱安可曲〈Flying Without Wings〉和〈World of Our Own〉。該場聚集不少東南亞、日本粉絲,1萬張票完售,撈金3300萬,今晚搭機離開台灣。

台下粉絲相隔8年再見偶像。(盧禕祺攝)

(中時 )