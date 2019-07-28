伊朗原子能組織負責人薩利希（Ali Akbar Salehi）28日向國會議員表示，伊朗將重啟阿拉克（Arak）重水核反應爐興建工程，進一步打擊因美國退出而搖搖欲墜的核協議。

針對日前英國提議，邀請歐洲國家於波斯灣組建護航聯盟，伊朗政府發言人拉比耶28日抨擊此舉「挑釁」，將加深區域緊張。而同日，伊朗原子能組織隨即宣布，將重啟阿拉克重水反應爐的興建計畫。

伊朗總統魯哈尼3日在一次內閣會議上暗示，2015年伊核協議的歐洲簽署國未能履行承諾，未協助伊朗減輕因美國制裁帶來的痛苦。魯哈尼繼而揚言要提升鈾濃縮產量以及濃縮鈾濃度的上限。

另一方面，伊朗副外交部長阿拉奇28日抵達維也納，預計稍晚與英、法、德、俄與中國大陸等國代表會面，針對挽救伊朗核協議舉行會議。

伊朗2015年7月與美國等6國達成伊核協議，承諾限制核發展計劃，換取國際社會解除對它的制裁。依據協議，伊朗低濃度濃縮鈾儲量不得超過300公斤，濃度也限制在3.67％以下。但伊朗近日已打破這兩項規定，現在則進一步要重啟重水反應爐工程。

(中時 )