李宗盛、成龍和周華健在台上玩的相當開心。（傑捷文創提供）

第五屆成龍國際動作電影周閉幕式27日晚間在山西大同舉行，成龍找來老友周華健、李宗盛合唱，以〈真心英雄〉點燃現場氣氛，王力宏則帶領新七小福演唱〈十二生肖〉致敬所有電影人，成龍開心表示希望影展可以持續的舉辦下去，「因為這不是我個人的，是所有動作電影人的獎項。」

昨晚揭曉獎項，《「大」人物》斬獲最佳動作影片，男主角王千源獲得最佳動作男演員，而《武者》則獲最佳導演和編劇兩大獎，兩片成為今年大贏家。評審團主席徐克表示，儘管評審來自不同國家，有不同的文化背景，對於動作電影的理解和剖析也有差異，「但在短短7天，評委們日以繼夜工作，從來自36個國家的152部電影中評選出11項榮譽。」

香港導演袁和平獲頒終身成就獎，他感性說：「功夫是中國的國粹，很榮幸能夠領取這份榮譽。」他也肯定成龍、李連杰、章子怡和吳京等人的付出，讓全世界逐漸領略到中國功夫電影的魅力，最大的心願是未來能有人接班傳承。

現場以太空為主題，成龍乘坐飛行摩托從天而降，成家班以武術特技表演貫穿全場，奧斯卡影帝安卓布洛迪（Adrien Brody）大讚活動媲美奧斯卡金像獎。成龍則表示，成家班表演背後花了無數心血，有人在練人彩排時屁股縫7針，還有人後腦勺受傷，但依然堅持演出，徹底展現敬業精神。

(中時 )