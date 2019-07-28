新北市長侯友宜缺席國民黨全代會遭網友炮轟不知輕重，侯28日對此二度強調，一切以市政為主，把本顧好才有辦法支持總統參選人。侯陣營也說，侯市長是國民黨非典型政治人物，只是想做好市政，去年高雄市長韓國瑜競選也是第一個南下幫忙，和韓絕對沒問題。

侯友宜缺席全代會話題持續延燒，隨著侯友宜昨日上午在臉書開汐止市政行程直播後，原本發文僅約200則回應，突然爆增並迅速洗版，有網友質疑沒參加全代會展現全黨團結，相當可惜、不知輕重，也有網友認為，用心在市政才是典範。

對此，侯友宜昨早在新北市汐止參與活動時表示，這4個地方市政行程在全代會還沒公開前就已安排好了，一切都是以市政工作為最主要，相信大家都能夠體諒。他也強調，當市長就是要把市政工作做好，把本顧好，才有辦法去支持、支援哪一個參選人。

侯友宜昨晚到北市參加國際獅子或活動時，他再度澄清沒有其他想法，一切都是以市政工作為最主要，相信大家都能夠體諒。他再度解釋，目前以市政為重，只有先做好市政，後續才能去支持參選人並獲得勝選。

侯陣營也說，侯市長並非典型國民黨政治人物，只是想做好自己的市政，去年全代會提名縣市長參選人，時任新北市副市長的侯友宜也不想參加，只想好好做市政工作，但畢竟是參選人所以還是到場參加，他跟前新北市長朱立倫是一脈相承，韓國瑜競選市長時，侯也是第一個南下幫忙，和韓之間沒有問題。

(中時 )