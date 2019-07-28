曾獲聘在德國麥森（MEISSEN）駐廠創作的陶藝大師許朝宗與全台首面台灣工藝之家路牌合影。（陳俊雄攝）

文化部前後在全台選出140位的「台灣工藝之家」，但一般民眾卻都不知這些工藝大師位在何處，兼任台灣工藝之家理事長的陶藝大師許朝宗，歷經10多年努力爭取到設置路牌的法源，並在28日正式揭牌啟用，許朝宗表示，希望設立路牌後，能提升工藝大師的能見度。

全台首面的「台灣工藝之家」路牌，昨日下午由文化部次長彭俊亨、新北市文化局長蔡佳芬、立委蘇巧慧及新北市議員蘇泓欽、廖宜琨及陶藝大師許朝宗共同在鶯歌大湖路的吉洲窯揭牌，也象徵台灣重視文化工藝又向前邁進一大步。

「台灣工藝之家」認證制度始於2004年，受推薦者需要先在相關領域從業滿30年，並經地方文化局推薦，且還要在國內外藝術競賽獲得前三名才能進入決選，最後經評選後產生，五屆評選共授證全台140位工藝家，可說是萬中選一的各界菁英。

華人界唯一獲得德國名瓷麥森（Meissen）邀請駐廠創作的陶藝大師許朝宗，在擔任台灣工藝之家協會理事長後發現，絕大多數的工藝大師只得虛銜、卻未獲政府部門注意及資源挹注，連要申請一塊前往工藝之家的路牌都無法可行。

許朝宗歷經10多年的爭取，最後在立委蘇巧慧與文化部、國立台灣工藝研究中心主任許耿修協調後，修正《工藝之家照護輔導作業要點》，使得獲選的工藝大師不但能得到政府資源照顧，同時也有掛設工藝之家路牌的法源，讓民眾可以「按牌索驥」尋訪到大師所在。

許朝宗指出，目前製作路牌經費全由私人負擔，但不少藝術家雖努力創作但經濟狀況不佳，他希望公部門能給予協助，繼續培養台灣工藝發展。

(中時 )