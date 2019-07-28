據傳柯、郭有可能合作，台北市長柯文哲表示，只要對台灣有利，都可以合作。名嘴黃益中則直指，2020柯文哲可能不會參戰，或許他會支持郭出來選。

黃益中指出，韓國瑜的策略是，反正就是「三腳督」，他也不是沒想過往中間靠攏，不過他可能覺得維持現在這樣的打法，至少目前民調看來，韓國瑜還是站在領先區，這也是柯陣營在考慮未來一個月「三腳督」的情況下，會變成怎樣。

黃益中在政論節目《鄭知道了》分析說，柯P可能不會出來選2020，他或許會支持郭台銘出來選，因對柯而言，如果他去參戰，沒選上他會很丟臉，他沒辦法接受失敗這件事，像去年台北市長選舉，他才贏3千票，他整個氣炸了。可是若讓郭去選，郭若選上，功勞算柯文哲的；但若郭沒選上，講難聽點，沒他的事，人家會說是因為郭弱。

黃益中甚至爆料，因此柯陣營在考慮是不是2020不要出來參戰，讓郭去當頭，然後柯文哲把台北市長8年做滿。

(中時電子報)