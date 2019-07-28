「2019年日本國際心算暨數學競技大會」28日在京都國際會館舉行，我國心算選手傳出捷報！就讀高雄市福東國小三年級丁協和，在爭分奪秒中打敗全球23個參賽國選手，贏得日本令和元年國際心算賽冠軍，由大會會長小峯永壹一頒獎，我國駐日本代表處官員也到場加油道賀。

本屆有中、美、英、俄、澳、日、韓、台、港、新、馬、泰、蒙、印、土、埃等多達23國參賽，頂尖高手雲集，比賽規則首戰即決戰，限時2分鐘解答50道題。丁協和在強敵環伺中沉著冷靜，用「心」算出47題，成績脫穎而出，擺脫緊追在後的日本及韓國選手精彩獲勝。

丁協和蟬聯2017香港及2018馬來西亞亞太盃冠軍後為挑戰世界賽，媽媽每天模擬賽事讓她演練，終於在國手選拔賽拚出狀元獎並成功拿到世界賽門票。

父親丁世德說，協和品學兼優是模範生，自幼愛創意勞作及畫漫畫，6歲起跟李振安教練學心算，上小學後接觸馬術與擊劍，喜歡看MV學唱歌跳舞，一人在全校師生前表演毫不怯場，現在愛玩蛇板及游泳。

(中時 )