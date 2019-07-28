香港「反送中」示威活動不斷，大陸港澳辦29日下午將在國務院新聞辦公室舉行記者會，說明對香港當前局勢的立場和看法。這也是香港「逃犯條例」修訂風波以來，港澳辦首次回應香港事務。

據香港信報報導，大陸國務院新聞辦公室28日下午發記者會預告，表示港澳辦新聞發言人楊光、徐露穎將於29日下午3時出席新聞發布會，並會安排全程英文口譯。

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