大陸港澳辦明開記者會 首度回應「反送中」 22:512019/07/28 工商 康彰榮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港「反送中」示威活動不斷，大陸港澳辦29日下午將在國務院新聞辦公室舉行記者會，說明對香港當前局勢的立場和看法。這也是香港「逃犯條例」修訂風波以來，港澳辦首次回應香港事務。 據香港信報報導，大陸國務院新聞辦公室28日下午發記者會預告，表示港澳辦新聞發言人楊光、徐露穎將於29日下午3時出席新聞發布會，並會安排全程英文口譯。 (工商 ) #香港 #港澳辦 #新聞 #記者會 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港生亂 大陸不便干預 04:092019/07/24 論壇廣場 三立韓網軍假新聞 NCC開罰20萬 16:192019/07/24 財經 私菸案 蔡英文：要求邱國正一周內提出報告 11:402019/07/25 政治 華航記者會大陣仗釋疑？網譏：為何這2人沒現身 18:302019/07/25 生活 退休前仍忙碌 林懷民：一切不是結束，是開始 21:462019/07/25 生活 藍委痛批私菸案找基層護綠營派系 赴監院告發總統府等5單位 11:302019/07/26 政治 謝世謙擺爛 黃國昌譏：華航董座穩了！ 13:232019/07/26 政治 記者會掩護誰？ 柯志恩：華航保住她 才不會燒到府方高層 13:522019/07/26 生活 新聞透視》歷史共業不是遮羞布！危機處理荒腔走板 香菸變炸藥 04:102019/07/28 政治要聞 陸國務院明日舉行記者會 說明香港當前局勢 18:032019/07/28 兩岸 兩岸熱門新聞 陸以稀土威脅美？ 媒體鼓噪後真凶出現了 - 兩岸 陸國務院明日舉行記者會 說明香港當前局勢 - 兩岸 玲瓏一號小型核電機組 將在海南島首建 - 兩岸 陸殲-31仿效美F-35 拚一魚三吃 - 日報 港警發催淚彈清場 有示威者流血倒地 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。