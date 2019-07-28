中華藍「A.I.」彭詩晴(中)全場飆33分，是令韓國隊頭痛的得分好手。(中華籃協提供)

第41屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽今天進行最後一天賽程，新北市新莊體育館湧入超過2500位球迷進場聲援中華藍和中華白，兩支地主隊都用勝利畫下美好句點，老大姐藍隊更是經歷了一場二度延長激戰，以88：80擊退韓國隊。

「這種賽事(延長賽)是球迷非常愛的賽事，但對教練團來說，心情相當複雜，也很焦慮。」中華藍隊總教練華格納（Kenyon Wagner）感謝球員努力拚搏，特別是進入延長賽後，老將們都立刻挺身而出，例如第一次延長賽讀秒階段，藍隊71：74落後，彭詩晴切入、吸引三人包夾後，外傳給三分線45度埋伏的黃凡珊，穩穩出手、空心入網、追平比數，將比賽逼進到二度延長。

賽後黃凡珊說：「詩晴把所有防守者都吸引過去，很感謝她眼裡有我。」黃凡珊說到一半，彭詩晴在旁呼應：「我相信她。」黃凡珊補充，她真的很感謝這個關鍵傳球，所以不能讓隊友失望，投進當下，她興奮揮舞雙手，回應球迷熱情歡呼聲。

而第二次延長階段，中華藍換王維琳挺身而出獨拿6分，加上韓國兩名主力球員接連犯滿離場，最後藍隊在驚濤駭浪中留住勝利。

黃凡珊坦言自己頭一回在國際賽投進關鍵球，也是第一次歷經兩度延長，「打滿很累，但隊友也都很辛苦，瓊斯盃最後三場球，我有兩場已經抽筋，還好今天這場有撐住。」

此役彭詩晴得到全場最高33分，老將蔡佩真繳出19分、8籃板、5助攻與4抄截全能數據，後衛陳晏宇挹注16分，黃凡珊打滿整場50分鐘，收下8分、8籃板和5助攻。

稍早中華白隊碰上力求本屆開胡的菲律賓隊，儘管地主開局攻守搶眼，首節30：17領先，卻因接連失誤，遲遲無法順勢拉開，下半場一度被追到僅領先2分，直到末節關鍵時刻，白隊替補球員突破僵局，彭曉彤單節三分球2投俱中、貢獻9分，後衛陳孟欣穿針引線，單節送出4次助攻，擋住對方反撲氣燄，終場92比83力退菲律賓。

中華白女籃總教練錢薇娟替球員好表現喝采。(中華籃協提供)

彭曉彤表示，從拿坡里世大運到瓊斯盃，終於打到最後一戰，「就是要拚到最後一秒，然後很感謝總教練錢姊(錢薇娟)給我機會，她都這麼信任我了，我不能不相信我自己。」

陳薇安得到白隊最高20分，射手黃鈴娟砍下16分，朱育勤繳出10分、4助攻，中鋒林蝶力扛菲律賓高大禁區，得到9分、9籃板，還送出3記火鍋。

陳薇安(中)是台灣女籃年輕好手中得分能力相當犀利的其中一位。(中華籃協提供)

錢薇娟認為經過這屆瓊斯盃，即使最終菲律賓吞下5連敗，但相信大家對她們的表現印象深刻，「從我亞青到退休前，菲律賓一直都是二級球隊，但現在可以追得這麼近，我覺得不管是台灣哪位教練或球員，都要留意當前局勢，這是個警訊，對手成長進步飛快，我們得做出什麼改變來應對。」

今年瓊斯盃女子組戰績排名，日本三菱電機無尾熊隊5戰全勝摘冠，紐西蘭4勝1敗獲得亞軍，中華白、韓國和中華藍都是2勝3敗，三隊對戰互咬，比較得失分差後，白隊位居季軍，第四名為韓國隊，第五名則是中華藍隊，首次征戰瓊斯盃女籃的菲律賓吞下5連敗墊底。

本屆最佳五人為日本的川井麻衣，渡邊亞彌，紐西蘭隊麥凱拉（Micaela Cocks），中華白隊陳薇安和中華藍隊彭詩晴。其中渡邊亞彌全能身手，超過五成投籃命中率，貢獻16.8分、5.8籃板和5.8助攻與1.8抄截，獲選大會最有價值球員。

第41屆瓊斯盃女籃最佳五人，左起為日本隊川井麻衣和渡邊亞彌、紐西蘭隊麥凱拉、中華白陳薇安、中華藍彭詩晴，渡邊亞彌還獲得大會MVP。(中華籃協提供)

(中時電子報)