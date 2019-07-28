中國核工業集團公司（CNNC）表示，今年年底時，開始在海南省昌江核電廠建造第一座ACP100小型模組化反應爐(Small modular reactor,SMR)為技術核心的示範爐，ACP100 也稱為「玲瓏一號」，是全球第一座通過國際原子能機構(IAEA)安全審查的SMR反應爐。

世界核能新聞(WNN)報導，核能工業除了往高功率、低核廢發展以外，也一直向小型、模組化發展，小型反應爐可以使核電廠的應用範圍更廣，比如離島與邊遠地區的供電，而且多餘的熱還能供暖、提供蒸氣與海水淡化，因此包括中國大陸、美國、加拿大、法國、日本、俄羅斯，都有SMR的研究計畫。

CNNC的「玲瓏一號」，早在2010年就被確定為「十二五規劃」中的「重點項目」，這型反應爐，是從較大的ACP1000「華龍一號」壓水式反應爐改造而來，最大的差別在於縮小反應爐尺寸、冷卻劑迴路與主要部件，都安裝在反應爐的壓力容器的外圍，使得尺寸大幅縮小，當然功率也小的多，「華龍一號」的功率大約1000百萬瓦，而「玲瓏一號」的功率是125百萬瓦。

玲瓏一號(ACP100)小型反應爐，將原本安裝在反應爐外的系統，都整合到反應爐裡。(圖/CNNC)

「玲瓏一號」將燃料組件和蒸汽發生器整合成57個模組，使反應爐更容易建造，維護人力也更少，可將整個反應爐都安裝在地下，並且具有被動安全功能，也就是即使什麼應變措施都不做，這種反應爐並不會失控，而是慢慢的自動停止。

原本第一座「玲瓏一號」計畫在福建省南部莆田核電廠建造，不過到了2017年初，鑑於福建南部的供電需求增加，需要較大功率的反應爐，因此小型的玲瓏一號就不符所需，改到海南島的昌江核電廠，也更方便在未來實驗這型反應爐的海水淡化潛力。

根據中國大陸環境部3月22日的公告，ACP100示範爐確定安裝在昌江核電廠的西北側，可能在12月31日動工，建設時間需要65個月，預計完工日期是2025年5月31日。

昌江核電廠該電廠已經擁有兩台功率650百萬瓦的CNP600壓水反應爐，還有2個機組空間可以運用。

(中時電子報)