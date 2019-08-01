台中市第3選區（后里、神岡、大雅、潭子）區域立委，現任時代力量洪慈庸尋求連任，但藍綠遲未推出人選，一度讓洪等不到對手，昨民進黨終於決定不提名，泛綠宣告整合成功、禮讓小綠。至於藍營部分，現任副市長的楊瓊瓔至今仍未表態參選與否，面對媒體多次追問，她始終強調「做好份內工作最重要！」
民進黨將台中市第三選區視為艱困選區，本屆為顧全大局，禮讓聲勢如日中天的洪慈庸出戰，最後橫掃9萬3千多票，以1萬5千多票之差，拉下資深立委楊瓊瓔。時隔4年，大綠再度整合小綠，民進黨提名策略小組決議禮讓，第三選區確定不提人選，泛綠仍由洪慈庸出馬。
洪慈庸因洪仲丘案、太陽花學運崛起，她參選立委時，獲時任台中市長林佳龍全力輔選，讓五連霸的國民黨立委楊瓊瓔止步。洪與民進黨正國會關係匪淺，任內與龍團隊配合爭取建設，當選後隔年，嫁給林佳龍的愛將、時任台中市新聞局長，卓現任交通部長辦公室主任。
藍軍部分，楊瓊瓔敗給新人後，沒有解散服務團隊，仍持續耕耘地方。楊在去年台中市長選舉，全力助選盧秀燕，讓綠地變藍天，後來加入市府團隊，擔任副市長，備受盧倚重，並藉此保溫政治能量。地方盛傳楊將捲土重來，國民黨也內定徵召，但她本人始終不願表態。
泛綠樁腳評估，民進黨中央執政不力、時力路線紛擾，加上台中市府藍綠易主，洪要連任有一定難度。地方人士則認為，楊落敗後，從中汲取經驗，身段更為柔軟，雖有盧秀燕執政優勢力挺，但林佳龍挾中央資源輔選，要能復仇成功、回鍋立委，不是那麼容易。
(中時 )
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