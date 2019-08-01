「阿鎮現榨果汁」好喝的木瓜牛奶就是天然、新鮮、現榨三個條件。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

很多民眾來位在台灣大道上的台中市政府洽公，不會錯過到地下室一樓的員工餐廳，喝一杯有30多年歷史的「阿鎮現榨果汁」招牌木瓜牛奶，單純的木瓜與牛奶打出來百分之百果汁，不加糖不加水，不只是公務員的最愛，很多市民專程為台中市政府的隱藏版美食而來。

「阿鎮現榨果汁」第一家老店，是在台中州廳舊市政府後面街角開業，強調果汁新鮮現榨，不用濃縮果汁，新鮮水果要求通過農藥殘留檢驗合格，採用全自動洗果機清洗水果。

老闆表示，果汁要增加清涼口感，有的要加冰塊，冰塊來源自己做最安心，所以用美國原裝進口的知名廠牌淨水器製冰，連杯材都是通過檢驗，好喝的木瓜牛奶就是天然、新鮮

、現榨三個條件。

「阿鎮現榨果汁」在舊台中市府後的店面，不因市府搬到台中市7期新市政中心受影響，很多人還是每天要來喝一杯木瓜牛奶，但不少公務員午餐後的果汁，難遠道奔回舊市區購買。

所以老闆在眾人期待下，到新市府員工餐廳開分店，現榨果汁中，散發濃濃奶香與新鮮木瓜口感的木瓜牛奶，很多人到員工餐廳吃飯後，再喝一杯木瓜牛奶，當成是一天最完美的「套餐」。

店名：阿鎮現榨果汁

地址：台中市西屯區台灣大道三段99號B1

（新市政店：台中市政府B1員工餐廳內）

電話：（04）22556623分機11972

營業時間：上午8點至下午5點，

周六日公休

(中時 )