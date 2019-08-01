新北市議員邱烽堯則代表國民黨角逐。（翻攝邱烽堯臉書）

新北市立委選舉第8選區（中和）素來選民結構藍大於綠，但本屆立委選舉藍綠版圖鬆動，民進黨市議員江永昌轉戰立委成功，大贏對手2萬多票，2020年立委選舉江永昌尋求連任，新北市議員邱烽堯則代表國民黨角逐，藍綠兩強相爭，結果猶是未知數。

中和選舉人數逾30萬人，素來選民結構藍大於綠，但本屆立委選舉藍綠版圖鬆動，江永昌拿下逾10萬選票，大贏國民黨連3任立委張慶忠2萬多票，年輕選票、中間選民成致勝關鍵。

今年國民黨黨內初選張慶忠表態不再參選立委，交棒給兒子張智倫，張慶忠妻子為新北市議員陳錦錠。據悉，張智倫為台灣、美國會計師、台北商業大學助理教授，但初選敗給邱烽堯，由邱代表國民黨出征。

邱烽堯連任3屆市議員，為前中和市長邱垂益之子，擔任過國光義消分隊長、中和區後備軍人輔導中心秘書主任、新北市青工總會會長等，延續父親地方實力，議員期間勤跑基層，實力雄厚與江永昌不相上下。

反觀，江永昌今年角逐連任時，同樣遭遇黨內前市議員林秀惠挑戰，民進黨於3月25日至29日舉辦初選，4月17日公告由江永昌贏得初選，確定由江永昌代表民進黨角逐連任。

值得關注，由於韓國瑜中和出生、曾任中和市副市長，與地方關係密切，韓國瑜及韓粉的態度也牽動中和立委選舉，選情詭譎多變，結果猶是未知數。

(中時 )