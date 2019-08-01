民進黨現任立委鄭運鵬欲尋求連任。（甘嘉雯翻攝）

2020年立委選舉，桃園市第一選區（龜山、蘆竹、桃園區大檜溪13里）由現任民進黨立委將對上捲土重來的5屆國民黨老將陳根德，陳根德在2016年原本欲尋求6連霸，卻不幸以5813票敗北，且3個行政區皆輸給鄭運鵬，4年來雙方積極布局，深耕地方，預料將有一番激戰。

民進黨情勢從2014年桃園市長選舉起穩定領先，到2016年持續成長，鄭運鵬以年輕形象對上地方深耕多年的陳跟得，一舉拿下8萬5955票、得票率47.25％，領先陳根德8萬0142、得票率44.06％。

為了奪回失掉的1席，國民黨從提名人選卻也歷經一波三折，第一選區原本採取開放，未料卻殺出程咬金，欲角逐第四選區初選的市議員詹江村突然跑來登記，讓黨部及地方人士錯愕，最後經過協調，才由陳根德順利出線並獲得提名。

而民進黨同樣推出鄭運鵬競選欲尋求連任，鄭運鵬打出持續支持他，會有更多中央資源力挺同黨的桃園市長鄭文燦延續施政，而在選區的機場捷運開通3年多、捷運綠線動工等，都是在轄區的重大建設。

而陳根德3年多來雖暫別政壇，但在地方卻持續耕耘，2020年選舉，他打出「政黨可以輪替、但民生不能凋敝，我們必須代表人民，把台灣，從民進黨手上，再贏回來。」他說，曾經以為2016年敗戰落選是他離開政壇，結果卻是新生活的開始，捷運工程延宕、公車路網不完善、桃林鐵路大半荒廢、中油遷廠搞不定、能源政策不穩定等5缺，他要照顧人民需要的，才是真正的公平與正義。

(中時 )