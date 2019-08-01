日本與南韓因二戰時期強迫徵用工遺留問題自去年鬧僵，日方更祭出限制對韓出口高科技原料，隨著兩國關係緊繃，同為日韓盟友的美國動向備受關注。美國總統川普除了先前樂意協助緩和緊張情勢之外，現更傳出由於日韓情報共用協議期限即將到期，華府希望在最後期限解決矛盾，故敦促兩國簽訂「中止協議」，以緩和兩國爭端。

據路透社報導，一名美國高級官員透露，已經在敦促日韓兩國簽訂「中止協定」（the standstill agreement），為華府首次對日韓貿易爭端採取實質行動。這名官員表示，華盛頓一直在試圖幫助解決日韓兩個盟友之間的貿易衝突，而國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）可能在東盟擴大會議上與兩國外長舉行會談，試圖斡旋兩國僵局。

這名官員還說，雖然「中止協定」內容和週期尚未確定，並不期盼會藉此完全解決兩國之間的分歧，但可給兩國緩和空間，為下一階段的談判爭取時間。

至於美方有意介入兩國僵局，報導指出，此時正值日韓重新簽署年度情報共用協議之際，美方希望在最終期限的8月24日前解決矛盾。日韓雙邊「情報保護協定」主要為防禦北韓的核武威脅，該協定需要每年重新簽署。

此外，川普對於日韓關係緊張曾表示，「若他們有需要，我就在這裡。希望他們能將事情解決」；而白宮國家安全顧問波頓也在先前訪日韓時安撫兩個盟友，並試圖保存「情報保護協定」。

(中時電子報)