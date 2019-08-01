英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）一向端莊，在公眾面前總以優雅儀態示人，不太會展現慌張模樣，不過最近推特上卻出現一段33年前女王在公開場合追著威廉王子跑的畫面，畫面太罕見，引起網友熱議。
英國《太陽報》（The Sun）報導，最近推特上突然出現一段1986年安德魯王子（Prince Andrew）結婚的珍貴影片，畫面中身穿淺紫色套裝與淺色高跟鞋的女王邁開步伐大步跑了起來，原來她是為了追上追著安德魯王子與前妻約克公爵夫人佛格森（Sarah Ferguson）的婚禮馬車後面跑的威廉王子，影片中威廉王子還是個小朋友，推算回去，當時他只有4歲。
女王追上威廉後，左手一把牽住他的右手，並且往後拉，才讓小威廉停下腳步。在女王後面跟著一起跑的王室成員還包括女王胞妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）、已故黛安娜王妃（Princess Diana）。
貼出這則影片的網友在貼文中寫道，「這是遲來的貼文，安德魯王子與佛格森夫人1986年結婚至今已經33年了，畫面中伊麗莎白女王二世追著小威廉跑，避免他太靠近馬車，女王作為一個阿嬤實在可愛。」
網友看到這個罕見畫面紛紛大讚「好溫馨」、「喜歡女王作為阿嬤的模樣」。
文章來源：ROYAL RUN Rarely-seen footage of the Queen running after a young Prince William at Fergie and Andrew’s wedding goes viral
(中時電子報)
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