英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）一向端莊，在公眾面前總以優雅儀態示人，不太會展現慌張模樣，不過最近推特上卻出現一段33年前女王在公開場合追著威廉王子跑的畫面，畫面太罕見，引起網友熱議。

Late post, but it's been 33 years since the wedding of Prince Andrew and Fergie in 1986. And so here's Queen Elizabeth running after little Prince William to stop him from getting closer to the carriage. Her Majesty as a grandma is cute 😂 pic.twitter.com/XTWyC9wVOv — ‎lara (@katemidIetons) July 26, 2019

英國《太陽報》（The Sun）報導，最近推特上突然出現一段1986年安德魯王子（Prince Andrew）結婚的珍貴影片，畫面中身穿淺紫色套裝與淺色高跟鞋的女王邁開步伐大步跑了起來，原來她是為了追上追著安德魯王子與前妻約克公爵夫人佛格森（Sarah Ferguson）的婚禮馬車後面跑的威廉王子，影片中威廉王子還是個小朋友，推算回去，當時他只有4歲。

女王追上威廉後，左手一把牽住他的右手，並且往後拉，才讓小威廉停下腳步。在女王後面跟著一起跑的王室成員還包括女王胞妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）、已故黛安娜王妃（Princess Diana）。

貼出這則影片的網友在貼文中寫道，「這是遲來的貼文，安德魯王子與佛格森夫人1986年結婚至今已經33年了，畫面中伊麗莎白女王二世追著小威廉跑，避免他太靠近馬車，女王作為一個阿嬤實在可愛。」

網友看到這個罕見畫面紛紛大讚「好溫馨」、「喜歡女王作為阿嬤的模樣」。

(中時電子報)