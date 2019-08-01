如今仍找不到NBA新東家的華裔後衛林書豪，先前在分享會上流淚畫面令人動容，也獲不少NBA球員安慰，根據《Clutch Points》報導，早在2016年火箭總管莫瑞就曾承認豪哥應具選秀第15順位身手，一切卻因他的亞裔身分作祟！

莫瑞是在一本2016年出版的《The Undoing Project》書中透露，2010年選秀大會前夕，他在球探報告當中把林書豪列在第15順位，但在那段期間，莫瑞完全不肯相信自家球探做出的預測結果，所以火箭最後沒選豪哥，讓他無奈落選。

可是隔年火箭開始測量球員前兩步爆發力，結果顯示林書豪的第一步比起大部分球員都快，也讓莫瑞感概，「林書豪運動能力難以置信，但現實中每個人，包含我在內，都認為他運動能力不好，除了他的亞裔身分，我想不出其他理由。」

如此充滿種族歧視的發言，也讓林書豪在職業生涯一開始飽受挫折與批評，先後被勇士、火箭釋出，直到2012年2月才在紐約掀起林來瘋，才讓不少球探與專家狠狠被打臉，火箭也在2012年夏天把豪哥簽走，待了兩年才又跳槽湖人。

(中時電子報)