真是知人知面不知心，一名李姓男子下藥迷昏自己女友，讓在換妻社團認識的一名倪姓男子，以繳交500元清潔費的代價讓倪代替自己上場跟女友發生性關係。台北地院今天依「加重強制性交未遂罪」判收清潔費的男友有期徒刑4年6月，依「強制性交未遂罪」判倪男有期徒刑1年10月。可上訴。

台北地檢署指出，去年3月李透過臉書某社團認識倪，他趁女友睡覺時偷拍其下體，傳給倪看。李提出倪只要付500元清潔費，自己就會迷昏女友讓倪冒充他，與女友發生關係，李在同月23日下午，把上網買來的「FM2」加到飲料給女友喝下，等藥效發作後就開門讓倪進房。

聯合報報導，李讓倪男假扮成自己，李則躺地上讓倪上床對女友下手，但過程中被下藥的女友發現有異而奮力抵抗，大喊「不要」，倪卻仍色慾薰心的不肯停手，這時收清潔費的李男眼見事情大條了，就假意怒斥倪「你是誰」，倪才逃走。被下藥的女友事後報警，警方調閱監視器畫面調查後，發現是她男友讓倪進來的。

法官認為，李是被害人的男朋友，不但未善盡保護之責，傳送女友私密照給他人，甚至下藥迷昏女友給人性侵，戕害被害人性自主權和人性尊嚴，對其人格造成損害，而被下藥的女友也拒絕和解、請求法官從重量刑。法官就李偷拍部分判易科罰金，邀人性侵女友則判刑4年6月。另外，倪不思正途，不但接受這種邀約，性侵不成又強迫要硬上判處1年10月。

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(中時電子報)