想要瘦身，早餐省不得。早餐該怎麼吃會更容易瘦？如果目標是減重，那麼以富含蛋白質、抗性澱粉、纖維質的食物為佳。這類食物消化的時間較長，也不會讓血糖有太大的波動。

早餐對減重十分重要，因為吃早餐，才能在一天的開始啟動身體新陳代謝的運作。新陳代謝好，脂肪就不容易囤積。把下列幾項食物搭配一下，更有加分作用！

1.肉桂

肉桂含有天然的微甜，又不含熱量，可以增加食物的風味，把它加入你的早餐咖啡，或者灑一些在燕麥片裡，即可在一天的開始提高身體的新陳代謝，並且使血糖穩定，使你整個上午精神奕奕，而不會在很短的時間內，又想找東西吃。

2.雞蛋

雞蛋是高蛋白質、低碳水化合物的食物，一顆水煮蛋的熱量只有約72大卡，蛋白質含量卻高達6.3克，豐富的蛋白質能維持飽足感，使人不容易感飢餓。對於想要瘦身的人，與其買一份高碳水化合物的果醬吐司，不如在家煮一顆水煮蛋，會是更好的選擇。

3.綠茶

三不五時將你的早晨咖啡替換成綠茶，不但同樣提神醒腦，也有助減低體重。有研究指出，綠茶可以促進新陳代謝，並減少壓力。壓力荷爾蒙可體松（cortisol）會造成腰腹脂肪的堆積。早晨一杯綠茶，降低你對工作的緊張壓力，避免自己成為「中廣」身材。

4.優格

《法國女人不會胖（French Women Don't Get Fat）》的作者朱里安諾（Mireille Guilliano）在著作中指出，優格就是法國女性控制體重的秘密。她們尤其喜歡在早晨吃優格，特別是前一天晚上大吃大喝之後。小小一瓶優格的蛋白質、脂肪含量豐富，足以抵擋進食其他食物的慾望。

5.堅果奶

對於想減重的人，早上的那一杯牛奶可以用堅果奶代替。堅果奶和牛奶一樣，富含油脂與蛋白質，但不同於牛奶，堅果所含的脂肪是對身體有抗發炎作用的Omega-3脂肪酸。另外，核果也含有豐富的纖維質，可增加飽足感。杏仁、腰果、核桃都很適合用來製作堅果奶。

6.燕麥片

燕麥含抗性澱粉，在腸胃道內需要較長的時間才能被消化、分解。早上吃一碗燕麥片，比起吃精製麵粉類的食物如麵包，飽足感會更持久。不過，要記得選擇不加糖的燕麥片，才不會使血糖飆升，反而更容易感到飢餓。

7.水果

水果普遍含有豐富的纖維質，是容易增加飽足感的食物。有些水果同時富含抗性澱粉，如尚未熟過頭的香蕉。需要提醒的是，如果早餐吃水果的前提是要減肥，要選擇如蘋果、芭樂、奇異果等低升糖指數的水果。

資料來源：curejoy.com, popsugar.com, Livestrong.com, WebMD.com

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(中時電子報)