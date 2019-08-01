當乘客搭飛機旅行，在機艙上看到美麗的空姐，優雅的氣質和笑容可掬的服務，總能讓人賞心悅目，不過，美國一架客機上發生令人跌破眼睛的一幕。一名來自美國西南航空的空姐在乘客登機時，突然爬進機艙座位上方的行李架中，這舉動讓機上乘客看傻眼。

據英國《獨立報》報導，這一幕發生在西南航空一架從納什維爾飛往費城的飛機上。視頻中可以看到，一位身穿紅色上衣、黑色短裙的空姐側躺在了機艙的行李架中，還不時探出頭望著乘客。

美國一架客機上發生令人大跌眼睛的一幕。（圖取自推特）

或許是因為這名空姐的舉動和往常她們職業優雅、知性的形象反差過大，乘客忍不住拿起手機錄下了這一幕，並配文稱：「我無法理解這有多奇怪。」她還拍了一張這位空姐俯下身子微笑看著乘客的照片，並問道「我不是在做夢吧？」。

隨後，在給《每日郵報》的一份聲明中，西南航空發言人針對該空姐的行為做出解釋，將她的行為歸於幽默感和個性。「在這種情況下，我們的空乘人員是想在登機時和大家玩一會兒」，「當然，這不是我們的正常程式，西南航空的工作人員始終將安全作為首要任務」。

事後這家航空公司發聲明，將這名空姐的行為歸於幽默感和個性。（圖取自推特）

(中時電子報)